快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

2025年逼近尾聲，多家銀行開始展開信用卡整合或停卡作業，目前公布卡片調整訊息中，包括新光銀行「商務卡」、玉山銀行「玉山統一時代聯名卡」，以及上海商業銀行「大戶屋聯名卡」等，皆將於今年年底前陸續停用。

新光銀行

新光銀行在公告中宣布，旗下「商務卡」及「世界商務卡」將於12月1日起終止發行，2026年1月20日起停止所有續卡、換卡與補發服務。原卡別可使用至2026年3月31日為止，但持卡人的累積紅利點數，將在2026年4月底全面歸零。

玉山銀行

玉山銀行宣布，與統一集團的「玉山統一時代聯名卡」合約將於12月31日屆期，為確保卡友權益，將依規定自12月3日起陸續為卡友換發玉山Unicard。此外，「玉山JCB晶緻悠遊聯名卡」、「玉山商務御璽卡」、「玉山悠遊聯名卡」、「幸運鈦金卡」等卡別也將於12月16日終止發行，自12月16起前述尚未終止發行卡別若遇毀損、掛失補發或2026年2月起卡片到期，也將換發玉山Unicard。

上海商業銀行

上海商業銀行指出，上海商銀於2010年2月與全家國際餐飲股份有限公司合作發行的「大戶屋聯名卡」合約將於今年10月31日終止，該聯名卡將自11月1日零時起停止使用。此外，近年由於因大戶屋品牌策略改變，連帶聯名卡合約也生變，卡片已於11月1日起停止使用，並轉換為不具悠遊卡功能的「上海小小兵回饋卡」。

台北富邦銀行

台北富邦銀行與DHC的「DHC聯名卡」合約即將到期，預計於11月1日起正式結束聯名卡服務，持卡人所享有的聯名卡優惠仍可使用至10月31日止，該卡的相關權益會併入「富邦J卡」。自今年中開始，富邦已為客戶陸續寄發富邦J卡，而已經持有J卡的客戶則不用再另行換卡。

樂天信用卡

樂天信用卡公告，「樂天JCB玫瑰金卡」的相關優惠與權益已於2024年底陸續到期，並於2025年停止發行。提醒持有該卡片（包含附卡）者，仍可繼續使用至卡片效期屆滿為止，並建議持卡人儘早換發成「樂天Panda J卡」。

