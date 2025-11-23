ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達H200晶片傳對中出口有望鬆綁　外媒爆川普政府正評估放行

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲輝達。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國川普政府正評估放行輝達先進 AI 晶片 H200 對中國出口，象徵美中科技關係可能出現新一波緩和。但此舉也再度引發華府對中國軍事科技增長的疑慮。

根據外媒路透社報導，美國政府多名知情人士透露，主管出口管制的商務部正檢視政策調整方向，研議取消目前禁止 H200 對中銷售的限制。相關討論仍在進行，最終決策恐仍有變數。白宮對外不願證實細節，只重申政府會確保美國在全球科技領域維持領先，同時兼顧國安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

輝達方面未直接回應政策檢討，但強調現行規範使公司無法在中國市場提供具競爭力的 AI 資料中心晶片，等於將龐大需求拱手讓給其他快速崛起的國際競爭者。

此項可能的政策鬆綁，被外界視為繼上月川普與中國國家主席習近平於釜山達成貿易與科技休兵後，美中關係又一個緩和訊號。

不過，華府對中強硬派擔憂，若美國再次開放更高階 AI 晶片，恐加速北京在軍事應用上的技術推進。也正因類似憂慮，拜登政府先前才祭出更嚴格的 AI 半導體出口限制。

川普今年雖曾以中國對關鍵礦物出口控管為由，揚言收緊科技出口，但在多數情況下仍選擇撤回新限制。

H200 晶片於兩年前亮相，相較於前一代 H100 擁有更大容量的高頻寬記憶體，資料處理速度更快，被估算效能約為目前合法出口給中國的 H20 晶片兩倍。H20 是川普政府今年稍早撤銷短暫禁令後，中企仍可取得的最高階輝達晶片。

本週稍早，川普口中的「好朋友」輝達執行長黃仁勳也現身白宮，與沙烏地阿拉伯王儲會晤期間一同受邀出席。此外，美國商務部近日批准最多 7 萬顆下一代 Blackwell 系列 AI 晶片出口至沙烏地 Humain 及阿聯酋的 G42，顯示美國在中東科技布局上亦持續加碼。

關鍵字： 輝達

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

推薦閱讀

輝達H200晶片傳對中出口有望鬆綁　外媒爆川普政府正評估放行

輝達H200晶片傳對中出口有望鬆綁　外媒爆川普政府正評估放行

美國川普政府正評估放行輝達先進 AI 晶片 H200 對中國出口，象徵美中科技關係可能出現新一波緩和。但此舉也再度引發華府對中國軍事科技增長的疑慮。

2025-11-23 11:05
聯電舉行45周年家庭日　首度集結竹科、南科全體同仁共同舉辦

聯電舉行45周年家庭日　首度集結竹科、南科全體同仁共同舉辦

晶圓代工大廠聯電（2303）22日於台中洲際棒球場舉辦45周年家庭日，以「聯電45，齊心出擊」為主題，邀請員工及眷屬齊聚同樂。今年家庭日首度集結竹南科全體同仁共同舉辦，並透過區隊進場、趣味競賽、闖關活動及公益攤位等多元內容，展現聯電堅實的團隊凝聚力與向心力。

2025-11-23 10:47
工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

38歲的勳仔是知名外商工程師，接近不惑之年，職場危機感更加深；為了讓自己從容有底氣，他規劃40歲前要存到足夠退休金。近3年，他利用期權滾動式策略，讓資產穩穩長大，不但打破一般人對期權商品刻板印象，也讓自己看到不同風景，提早拿回人生掌控權。

2025-11-23 08:42
台股多空交戰　一表見10檔股票型、中小型「績」凸基金

台股多空交戰　一表見10檔股票型、中小型「績」凸基金

台股近月受AI泡沫化疑慮等消息面衝擊，上演多空交戰戲碼，導致大盤報酬由紅翻黑，理柏資訊統計(截至2025/11/20)，台股加權指數近1月下跌近1%，台股中小型、一般股票型基金則維持正報酬，漲幅分別為6.97%、5.52%，領先科技類、上櫃股票型的5.34%、-0.06%；其中統一中小、富邦、富邦長紅、復華復華、復華高成長、統一龍馬等基金同期間漲幅更有逾1成的亮眼表現。

2025-11-23 06:05
繼以星之後赫伯羅德也表明準備重回紅海　時間點挑在農曆年後淡季

繼以星之後赫伯羅德也表明準備重回紅海　時間點挑在農曆年後淡季

繼以星航運之後，德國赫伯羅德航運也表示公司已在為重返紅海做準備，由於屆時船隻縮短航行時間估計會發生提前到港狀況，造成歐洲港口擁堵，該公司表示會選擇中國農年後市場空白航班多的淡季。陽明海運高階表示，公司所屬卓越聯盟也一直有在關注與做準備。

2025-11-22 16:29
黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　幣圈分析師揭前因後果

黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　幣圈分析師揭前因後果

昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到剛過完生日不久，他的以太幣帳戶就遭強制清算的巨大打擊，短短時間內資產瞬間蒸發6.5億元，戶頭只剩50萬元。對此，圈內知名鏈上分析師餘燼直言不諱警告，如果黃立成執意逆勢操作，恐怕只會輸得更慘烈。

2025-11-22 14:08
微軟讓位！Gemini 3獲好評　Alphabet登上全球市值第三

微軟讓位！Gemini 3獲好評　Alphabet登上全球市值第三

穩居美股市值第三的微軟在21日讓出位置，被 Google母公司Alphabet超越，根據市場數據顯示，這是自 2018年8月30日以來，Alphabet收盤市值首次超越微軟，主要受惠於新版 Gemini AI 模型獲得市場高度評價，分析師認為 Gemini 3 表現優於 OpenAI 的 GPT-5。

2025-11-22 12:16
減肥藥賣太好！禮來創藥廠紀錄　首家市值衝上1兆美元　

減肥藥賣太好！禮來創藥廠紀錄　首家市值衝上1兆美元　

美國藥廠禮來（Eli Lilly）在美股21日達到了1兆美元的市值，成為全球首家進入由科技公司主導的「兆元俱樂部」的醫療保健公司，今年禮來股價上漲超過 35%，反映其在減重藥物市場的爆發式成長。

2025-11-22 10:37
快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

2025年逼近尾聲，多家銀行開始展開信用卡整合或停卡作業，目前公布卡片調整訊息中，包括新光銀行「商務卡」、玉山銀行「玉山統一時代聯名卡」，以及上海商業銀行「大戶屋聯名卡」等，皆將於今年年底前陸續停用。

2025-11-22 09:55
台股驚滔駭浪的一周　一表看抗跌ETF前10強

台股驚滔駭浪的一周　一表看抗跌ETF前10強

台股本周爆漲爆跌，歷經驚滔駭浪的一周，盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有46檔，最逆風抗跌的10檔跌幅介於0.49%至2.09%之間，包含6檔高股息ETF，2檔主題型ETF，1檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF。

2025-11-22 06:05

讀者迴響

熱門新聞

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

電子檔從高檔回落　不敗教主曝1產業悄回神

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

輝達「全村的希望」壓力山大！　黃仁勳吐怨言

黃立成慘賠6.5億！　幣圈分析師揭前因後果

台股多空交戰　一表見10檔股票型、中小型「績」凸基金

AI走10年大運！　專家揭「台積電」閉眼買價位

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

減肥藥賣太好！禮來創藥廠紀錄　首家市值衝上1兆美元　

加油要快！　下週汽、柴油恐漲0.2元

台股驚滔駭浪的一周　一表看抗跌ETF前10強

104打開超多32K工作　他驚「都是誰在做？」一票人+1

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

微軟讓位！Gemini 3獲好評　Alphabet登上全球市值第三

中環賣出陽明6137張、損失5150.5萬元　剩餘1585張

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366