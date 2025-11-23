輝達H200晶片傳對中出口有望鬆綁　外媒爆川普政府正評估放行

▲輝達。（圖／路透）

美國川普政府正評估放行輝達先進 AI 晶片 H200 對中國出口，象徵美中科技關係可能出現新一波緩和。但此舉也再度引發華府對中國軍事科技增長的疑慮。

根據外媒路透社報導，美國政府多名知情人士透露，主管出口管制的商務部正檢視政策調整方向，研議取消目前禁止 H200 對中銷售的限制。相關討論仍在進行，最終決策恐仍有變數。白宮對外不願證實細節，只重申政府會確保美國在全球科技領域維持領先，同時兼顧國安。

輝達方面未直接回應政策檢討，但強調現行規範使公司無法在中國市場提供具競爭力的 AI 資料中心晶片，等於將龐大需求拱手讓給其他快速崛起的國際競爭者。

此項可能的政策鬆綁，被外界視為繼上月川普與中國國家主席習近平於釜山達成貿易與科技休兵後，美中關係又一個緩和訊號。

不過，華府對中強硬派擔憂，若美國再次開放更高階 AI 晶片，恐加速北京在軍事應用上的技術推進。也正因類似憂慮，拜登政府先前才祭出更嚴格的 AI 半導體出口限制。

川普今年雖曾以中國對關鍵礦物出口控管為由，揚言收緊科技出口，但在多數情況下仍選擇撤回新限制。

H200 晶片於兩年前亮相，相較於前一代 H100 擁有更大容量的高頻寬記憶體，資料處理速度更快，被估算效能約為目前合法出口給中國的 H20 晶片兩倍。H20 是川普政府今年稍早撤銷短暫禁令後，中企仍可取得的最高階輝達晶片。

本週稍早，川普口中的「好朋友」輝達執行長黃仁勳也現身白宮，與沙烏地阿拉伯王儲會晤期間一同受邀出席。此外，美國商務部近日批准最多 7 萬顆下一代 Blackwell 系列 AI 晶片出口至沙烏地 Humain 及阿聯酋的 G42，顯示美國在中東科技布局上亦持續加碼。