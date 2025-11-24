渣打集團報告：雲端運算全球貿易數位化關鍵驅動力　最大障礙系統缺乏互通性

▲渣打國際商業銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲。（圖／渣打提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球貿易鏈正因數位化快速轉型，渣打集團今(24)日發布《貿易的未來︰數位化》(Future of Trade: Digitalisation)最新調查指出，近七成全球企業認為雲端運算架構的基礎設施是未來三到五年內數位轉型的首要驅動力，人工智慧AI(55%)、數位資產(50%)則分居第二、三位。

渣打集團結果顯示，儘管貿易數位化能夠為企業帶來強化營運韌性和提高物流透明度等好處，不過，近六成的企業認為，缺乏系統互通性和整合性是實現貿易數位化的最大障礙；跨境法規監管與實施方面的挑戰，也是企業擔心數位化難以全面拓展的主要因素。

渣打集團調查亦指出，有計畫進一步擴大數位轉型規模的企業多以建立策略夥伴關係(例如聘請第三方服務供應商參與數位化工作)作為主要途徑，近八成受訪企業正與第三方合作推動數位化，以克服勞動力短缺、成本高昂等難題。同時，五分之一的受訪企業更已將數位轉型工作完全外包給第三方，另近五分之三的受訪企業則採用混合模式，從而提升營運效率。

渣打國際商業銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲認為，複雜多變的貿易條件正在重塑企業的競爭格局，企業不斷尋找新的貿易模式以讓供應鏈來源更加多元化，並透過自動化與數位化的營運來提升效率，數位化已不再是一個選擇題，而是企業能否脫穎而出的關鍵因素。這一轉型除了是提升企業競爭力的必要條件，更是實現差異化和成長的決定因素，貿易的未來將取決於企業如何持續對數位化進行策略性投資。」

《貿易的未來》調查報告渣打集團《貿易的未來》調查報告是委託凱度全球線上調查於 2025 年七月至八月初期間，針對一千兩百名跨國企業(年收入超過 2.5 億美元)高階主管和/或主要貿易融資決策者進行的線上調查，調查範圍涵蓋四大關鍵產業及十七個市場。

