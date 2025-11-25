ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股大跌千點後回穩！盤點最夯8檔ETF　成交量逾萬張、拚正報酬

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

大盤經歷上周五（21）重挫逼近千點，昨（24）日台股穩住陣腳以小漲作收，觀察台股ETF表現，成交量超過萬張、正報酬表現得僅8檔，其中有7檔為高息型，僅1檔主動式台股ETF入榜，以成交量來看，群益台灣精選高息（00919）日成交量4.6萬張最具人氣。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，近日台股震盪原因主要是來自於本益比的修正。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期，建議目前可採取AI成長股與價值股雙軌並重的布局。
 

