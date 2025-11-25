中菲行擴大新加坡與舊金山倉儲布局　強化全球高科技物流實力

▲中菲行全新啟用新加坡物流倉庫。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著人工智慧(AI)及半導體技術的迅速發展，全球對專業化物流服務的需求持續攀升。中菲行國際物流集團(5609)今(25)日宣布，順應市場趨勢，於全球兩大關鍵樞紐，新加坡與舊金山，全面強化物流倉儲據點，進一步提升全球高科技供應鏈的運作效率。

中菲行於位在80 Alps Avenue的新加坡機場物流園區(Airport Logistics Park of Singapore, ALPS)全新啟用一座佔地35,000平方英尺的物流中心。新倉庫位於自由貿易區(FTZ)內，可大幅簡化通關流程、加速跨境貨物流通，並降低高敏感與高價值貨品的處理成本，同時受惠於美國與新加坡長期實施的自由貿易協定。

這項設施的啟用，也進一步強化新加坡作為全球轉運與集散中心的核心地位，特別針對 AI 硬體、半導體設備、電子產品及醫療保健等產業提供更具競爭力的物流解決方案。

同時，中菲行也於近期全面升級位在舊金山的物流中心，遷至一座50,000平方英尺的全新倉儲設施，以進一步強化跨太平洋物流能力。

新加坡與舊金山兩地倉儲網絡的同步擴張，凸顯中菲行致力於提供高標準、高合規的專業物流解決方案，尤其是在處理高度時效性與高價值科技產品方面，能有效協助客戶應對複雜的全球物流挑戰。

中菲行表示：「這次的擴建計劃源自客戶與市場對物流基礎設施的需求，以支援AI與半導體技術在全球的快速成長與應用，透過強化在這些戰略性地點的營運能力，我們能為全球客戶提供更快速、更可靠且具成本效益的物流服務，精準滿足高度專業化的供應鏈需求。」

兩地升級後的物流倉儲能力，讓中菲行能提供更完整的一站式整合物流服務，包括海空運輸、保稅倉儲、合同物流與配送作業。憑藉處理高敏感度、高資本密集型貨物(如半導體製程設備及資料中心組件)的專業經驗，中菲行能協助企業管理日益複雜的全球供應鏈需求。

本次擴張亦大幅提升供應鏈調度彈性，協助客戶在需求高峰期間有效擴容，並支援AI驅動經濟下持續增長的物流需求。客戶得以享有更高的營運效率、更優異的可靠度及顯著的成本優勢。

中菲行目前於全球維持強大的營運網絡，包含超過150個據點、80個合同物流中心，以及200 個合作夥伴服務網路。

中菲行表示，企業如需高科技、高合規及高時效之物流服務，歡迎了解中菲行於新加坡、舊金山與其他全球據點所提供的整合能力。欲了解更多資訊，請參可考中菲行官方網站。