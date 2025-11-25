驊陞科技預計12月下旬上市　董座看好明年營收創高

▲驊陞董事長陳宏欽。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

連接器大廠驊陞科技(6272)預計12月下旬上市，驊陞科技成立已逾30年，為連接器產業鏈中游之連接器製造商，深耕於智能電子與車用電子零組件兩大應用領域。驊陞科技董事長陳宏欽也指出，在雙引擎帶動下，公司明年營收有望年增15%至20%，續創新高。

以智能電子零組件領域而言，驊陞產品包括DisplayPort（DP）、HDMI、USB Type-C、無線傳輸等高速影音及資料傳輸介面，可分別應用於AI GPU、AI伺服器、行動支付之POS設備、AIoT及網路通訊與工業設備及醫療電子設備等連接器產品，銷售客戶主係全球知名POS設備商及電腦品牌廠等；以車用電子零組件領域而言，銷售客戶係以中國大陸知名汽車品牌廠為主，亦有部分車用產品係透過全球知名汽車組裝廠銷售予車廠，故驊陞科技於車用之產業鏈身兼Tier1與Tier2。

由驊陞科技之銷售客戶結構觀察，驊陞憑藉著深耕於連接器產業三十年所累積之技術實力與豐富經驗，建立堅實之研發及製造能力，並以一貫化之專業服務取得全球知名客戶信賴，使驊陞科技營運績效表現良好，最近五年度營運均為獲利且2025年前三季獲利已超越2024年度之全年度獲利，顯示驊陞科技具有穩健之營運成長實力。

驊陞科技與全球三大頂尖半導體繪圖晶片領導廠商保持多年密切策略夥伴關係，故能在AI元年即取得市場先機，透過成為DP 2.1產品規格制定者之一，驊陞科技成功因應全球GPU大廠推出具有生成式AI功能之新一代顯示卡需求，成為RTX 50系列顯卡Enh DP2.1連接器關鍵零組件之首選供應商，此一布局不僅強化驊陞科技在高階顯示卡傳輸介面領域建立穩固地位，並為營運成長帶來助益。此外，2025年上半年度之全球電動車銷售龍頭為中國之比亞迪汽車，其他中國汽車品牌之電動車銷量亦持續成長，而驊陞科技除係比亞迪之Tier1供應商外，亦係中國大陸其他車廠之Tier1供應商，故在電動車為長期發展趨勢之下，驊陞科技之車用電子產品將為公司帶來長期性之穩定成長貢獻。因此，在驊陞科技二大營運主軸之推動下，驊陞科技之營運績效可期。

驊陞科技2025年前三季之營收為30.62億元，較2024年同期成長41.28%，主係受惠於生成式AI帶動整體市場需求成長，及驊陞科技為全球GPU大廠之首選供應商，帶動整體獲利大幅成長，2025年前三季之每股盈餘為2.94元，高於2024年同期之1.27元並已超越2024年之全年度獲利，預估2025年全年度營收及獲利可望再創高峰。

展望未來，驊陞科技在DP2.1產品規格上完成廣泛布局，使整體產品線更加廣泛且多元，成功建立堅實的技術門檻。同時，驊陞科技目前已積極投入下一世代傳輸介面研發，包括次世代DP、HDMI 2.2、PCIe Gen6/Gen7連接界面及高頻無線模組等，均陸續有新產品開發完成，而能維持驊陞科技在AI、高速運算及物聯網市場等高頻高速產品領域之競爭優勢；最新好消息方面，驊陞科技自主開發的 HDMI Cat 4 母座連接器，已正式通過 HDMI 協會的嚴格審核，並成功登錄於 HDMI 官方網站。

此外，透過堅強之客製化研發能力，持續拓展金融科技之POS設備產品、網通設備與無線傳輸天線等新產品，提升產品競爭力，為驊陞科技奠定厚實之獲利基礎。汽車電子零組件方面，全球淨零碳排之長期政策，已提供車用市場之長期發展趨勢，且隨智慧座艙及ADAS系統之普及化，亦能為驊陞科技帶來成長動能。整體而言，驊陞科技之產品研發方向與未來市場脈動一致，而有助於驊陞科技掌握營運契機。

驊陞科技董事長陳宏欽表示，驊陞科技未來將持續以創新驅動科技、前瞻嵌入佈局、智造賦能未來為核心，深化國際客戶合作關係，推動產品結構升級與營運規模擴大，穩健推進成長步伐，期望能持恒競爭優勢、領航市場潮流，為股東創造長期穩健價值。