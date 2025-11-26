吳東亮：台灣經濟不能只有AI　加速改善產業M型化

▲工商協進會會長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

工商協進會理事長吳東亮今天在工商早餐會上致詞指出，台灣AI產業表現亮眼，但國家經濟發展不能僅靠AI一枝獨秀，必須加速改善產業M型化結構，提升整體經濟韌性。

中華民國工商協進會今天上午於台北君品酒店舉行「114年工商早餐會」，行政院長卓榮泰率領部會首長出席，與工商界代表就產業政策與經濟情勢交換意見。

吳東亮表示，今年台灣經濟成長率「保五望六」，可望蟬聯亞洲四小龍之首。在全球經濟充滿不確定性的情況下，台灣仍展現強勁動能，顯示政府與產業界合作逐漸見到成果。

他提到，輝達（NVIDIA）近期考慮在台設立海外總部，再次凸顯台灣在全球AI生態系的重要地位，也為明年經濟展望注入信心。 不過，吳東亮也提醒，面對新的國際情勢與產業加速迭代的趨勢，「台灣經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀，必須積極改善產業M型化的問題，才能強化經濟韌性」。

吳東亮強調，唯有行政部門持續提升效率、與時俱進，並協助企業改善投資與營運環境，才能真正強化國家競爭力。

提到美國總統川普政府啟動關稅戰的影響，吳東亮表示，企業承受不小壓力，但也肯定經濟部、金管會等財經部會在完善產業支持措施、推動亞洲資產管理中心等關鍵政策上取得進展，為產業提供重要支撐。

此次早餐會中，工商協進會向政府提出47項提案、共100項具體建議，內容涵蓋能源、金融、人才、投資環境以及產業升級等面向。吳東亮對行政院及相關部會的高度重視與快速回應表達感謝，並期盼未來政策與產業需求能更緊密結合，協助企業在國際市場中站穩腳步。

吳東亮強調，面對全球局勢快速變動，政府與企業必須持續協力，共同打造更具競爭力的台灣發展環境。