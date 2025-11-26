ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

聯邦快遞調查顯示企業對節慶銷售有信心　電商購物節成長動能強

▲聯邦快遞調查顯示企業對節慶銷售保持信心。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞，發布了一項最新調查的洞察報告，探討亞太(APAC)及歐洲地區企業與消費者在年終節慶購物季的趨勢看法與市場觀點，超過70%的亞太企業與超過80%的歐洲企業預期今年的假期銷售將優於去年。

該調查於今年9月進行，涵蓋亞太地區13個市場的850家中小企業(SMEs)及850名消費者，以及來自歐洲9個市場超過1200家中小企業。調查內容聚焦企業對假期送禮季的預期，以及顧客的偏好與關注點。

調查結果顯示強烈的樂觀情緒，超過70%的亞太企業與超過80%的歐洲企業預期今年的假期銷售將優於去年。亞太區企業也提前為來自歐洲的年末跨境購物需求部署，許多企業甚至在9月便開始準備年終購物季。

跨境電商與電商大檔持續推動需求。今年有 88%的亞太消費者計畫將至少四分之一的節慶採購於線上完成，且53%表示他們打算今年線上購物活動將較去年增加。包含雙十一、黑色星期五、網購星期一等購物節對消費者影響巨大，83%的亞洲消費者會將這些節日納入節慶採購規劃。中小企業也相應調整策略，其中有91%的亞太企業與83%的歐洲企業認為電商購物節對推動節慶需求至關重要。

儘管亞太消費者對歐洲商品的興趣強勁，更多的產品選擇、更快速與具競爭力的配送、以及合理的運費仍是其主要考量。將近90%亞太消費者表示，高效率的配送對其在線上選購節日禮物至關重要。

然而，延遲配送(55%)與高昂運費(45%)仍是過去幾季的主要痛點，顯示電商需進一步提升物流效率與顧客體驗。

這些因素也直接影響購買意願。超過半數亞太消費者表示，若能降低配送成本(53%)或縮短配送時間(50%)，他們會更願意向歐洲賣家購買。

亞太與歐洲兩大區域的企業正積極提升表現，以回應不斷提高的顧客期待。亞太(29%)與歐洲(33%)企業正加強履約與配送能力，以更好支援跨境需求；超過三分之一(亞太 34%、歐洲 32%)也正在提升客戶服務能力。令人鼓舞的是，亞太與歐洲有85%的企業對今年假期如期交貨充滿信心。

聯邦快遞亞太區行銷與客戶體驗資深副總裁 Salil Chari 表示：「在亞太地區，送禮節慶從聖誕節一路延續到農曆新年，形成全球最具活力的跨境商機窗口之一。隨著亞太與歐洲電商迅速成長，賣家正全力準備把握銷售高峰。透過我們遍布全球的網絡與智慧、直覺化的數位工具，我們協助企業提升顧客體驗、優化物流流程，尤其是在繁忙的假期季節，協助其在競爭激烈的市場中脫穎而出。」

聯邦快遞的整合電商解決方案協助線上賣家簡化訂單履約流程。公司已將Ship Manager平台與Shopify、BigCommerce等主要電商平台串接，讓亞太電商賣家能直接從線上訂單建立貨件並處理文件。這些操作簡便且無縫銜接的服務對假期訂單量大增的電商來說尤其重要。

為滿足對速度與可靠性的期待，FedExR國際電商逸(FICP)等電商配送服務協助賣家將貨品運送至亞太、美國與歐洲。此具成本效益的國際服務通常能在1至3個工作天內送達，大幅貼近消費者對快速配送的需求。

最後一哩路遞送仍是消費體驗的關鍵。聯邦快遞在亞太建置約260,000個智慧櫃，提供客戶安全的取件點。此外，彈性的配送選項、即時通知，以及FedExR Delivery Manager International與照片簽收證明等數位工具，讓消費者清楚掌握包裹配送狀態，並確保包裹送達家門口。

這項線上調查由Milieu Insight於9月在13個亞太市場(澳洲、紐西蘭、中國大陸、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國、越南)進行；歐洲部分則由 Mortar Research在9個市場進行，包含英國、法國、西班牙、土耳其、荷蘭、波蘭、義大利、比利時、德國。調查對象蒐集1205位從事國際貿易的歐洲人士，以及850位亞太消費者及 850家與歐洲進行貿易的亞太中小企業。

關鍵字： 聯邦快遞調查節慶銷售信心成長動能強

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

