中信銀行獲金管會認可中小企業放款績優　深耕永續金融助企業布局

▲中信銀行長期深耕中小企業，榮獲金管會表揚為「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果績優銀行，由行政院院長卓榮泰（左）頒贈獎座予中信銀行總經理楊銘祥（右）。（圖／中信銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）長期深耕中小企業，榮獲金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）表揚為「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果績優銀行，由行政院院長卓榮泰授獎，中國信託銀行總經理楊銘祥代表領獎。

中信銀行自2014年至2025年間，持續提供中小企業資金來源，以行動與專業陪伴中小企業成長，值得一提的是，中信銀行今年對中小企業放款較前一年新增新臺幣645億元，放款餘額增加總數領先金融同業，藉由創新數位金融服務流程、綿密海外據點及深耕永續金融議題的實力，協助超過上萬家企業客戶布局，本次獲績優銀行獎項即是中信銀行力挺中小企業發展的最佳見證。

▲中信銀行榮獲「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果績優銀行。行政院院長卓榮泰（左二）、經濟部部長龔明鑫（右一）、金管會主委彭金隆（左一）與中信銀行總經理楊銘祥（右二）共同合影。（圖／中信銀行提供）

中信銀行以「做企業最信賴的長期夥伴」為目標，積極投入數位金融與客製化貸款專案，應用數位創新能力為中小企業客戶打造「中小企業數位申貸平臺」、領先業界推出的「智匯go」行動外匯交易APP與「銀企直連」服務等，配合普惠融資專案，提升中小企業融資便利性，今年更推出「Net-Zero Go」協助中小企業加速提升永續競爭力，提供中小企業推動節能設備更新、建置數位工具或導入人工智慧（Artificial Intelligence, AI）應用的融資服務，以金融力促進企業升級。

頒獎活動於「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年成果高峰會」進行，行政院院長卓榮泰、經濟部部長龔明鑫及金管會主委彭金隆皆蒞臨現場。卓榮泰院長指出，中小企業穩定、國家經濟才會穩定，呼籲金融機構提供更多充足穩定的資金，關鍵時刻「不要雨天收傘，而且傘要擴大」，提升臺灣產業競爭力。中小企業是臺灣經濟根本，亦是創新源頭，中信銀行響應政府政策，透過金融創新結合永續理念，並同步拓展海內外據點，提供跨國融資與在地化服務，以穩健金融實力、友善服務流程與可靠夥伴關係，成為中小企業前進國際的堅實後盾，支持客戶立足臺灣、放眼全球。

中信銀行以實際行動實踐We are family品牌精神，攜手臺灣中小企業共同成長，讓金融成為推動產業升級與永續發展的力量。

