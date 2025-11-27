馬士基希望復航紅海被傳成即將重返　重申「有意願無時間表」

▲ 馬士基說明重返紅海沒有時間表。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

本周二(25)日路透社引用馬士基CEO的談話，指出公司將在條件允許的時候採取措施恢復通過紅海和蘇伊士運河的航行，並提到蘇伊士運河管理局(SCA)發表聲明稱馬士基集裝箱船可能在 12月「部分恢復」通過運河，結果被社交媒體傳成即將復航，馬士基昨日正式發出訊息，說明公司並未給出任何復航的具體日期。

運河當局所稱12月可能恢復「部分通航」應是運河方面的預期或願景，不代表馬士基的官方承諾。馬士基說明，公司願意在「條件允許」復航，但目前並不承諾任何具體時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大陸信德海事網今(27)日中午刊登馬士基發給該網站的官方聲明如下：

通過曼德海峽和紅海連接亞洲與歐洲，是我們為客戶提供服務最快、最可持續、最高效的方式。 馬士基希望這一航線能夠儘快恢復。

隨著加沙停火取得進展，我們正密切關注該地區局勢，並持續開展深入的安全評估。 紅海局勢正逐步趨穩，這條對全球貿易至關重要的航線有望恢復自由通行，這令人振奮，我們希望局勢繼續向積極方向發展。

船員安全、資產安全以及客戶貨物安全始終是我們的首要任務。 一旦相關條件能夠保障海運網路的安全性和可靠性，我們將啟動運營計劃，恢復經蘇伊士運河的正常航線。在此過程中，我們將盡最大努力確保船期的可預測性和穩定性。

在這兩日航運圈的熱烈討論下，Vespucci顧問Lars Jensen表達了明確的「先不要激動」的立場 他指出，此次馬士基僅是重申「條件允許時會恢復」的老調，而並未確認恢復。此前，即使在今年年初短暫停火期間，運河管理局也曾屢次釋放積極信號，稱部分船公司準備很快恢復通航。 但最終因為停火破裂，通航並未恢復。

相比那段時期，本次停火維持時間更短，安全形勢更複雜，因此不能僅憑願意恢復就斷言恢復就在眼前。 他強調，目前沒有新的實質保障條件，這次也很可能再次「喊話不行動」。

他個人傾向於認為，若無意外，真正的恢復時間點可能落在中國農曆春節之後，也就是2026年中國農曆春節以後。

而上一周赫伯羅德執行長詹森(Rolf Habben Jansen)在與Lars Jensen和貨運代理Kuehne + Nagel海上物流執行副總裁Michael Aldwell的虛擬討論小組中表示，紅海復航計劃準備在條件合適時實施。

Aldwell指出，蘇伊士運河的逐步開通可能會導致歐洲目的地港口的擁擠和延誤。詹森則表示，必要的條件可能會在中國新年之後找到一個交匯點，為穩定的停火留出足夠的時間，並為測試過境證明船員，保險公司，託運人和承運人的安全性贏得信心。

Alphaliner的分析師Jan Tiedemann對事件提出嚴厲批評，指出馬士基沒有同意任何「12月恢復」的說法。社交媒體上的大段評論中，很多都是「斷章取義」或「AI自動生成」的內容。 他認為，此次事件本質上是典型的「假新聞 + 信息混亂」案例-輿論熱度高漲，但事實基礎薄弱。