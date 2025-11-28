台積電叛將退休前1天「奇怪舉動」曝　硬要加入機密會議

記者柯沛辰／綜合報導

台積電前資深副總羅唯仁涉嫌竊密並回鍋英特爾擔任副總裁，25日遭台積電提告。更不尋常的是，羅唯仁去年3月調任企業策略發展部後，不僅常常主動參加研發組織的閉門會議，即便到了退休前一天，仍不請自來地跑去參加最機密、敏感的先進製程檢討會議。

台積電提告時發出聲明，強調羅唯仁今年3月被調任至「企業策略發展部」擔任資深副總，該單位是向董事長與總裁提供策略建議的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，卻仍要求研發部門召開會議，提供包括正在開發及規劃中的先進製程資料。

▲台積電前副總羅唯仁。（圖／取自工研院）

根據《自由時報》報導，業界人士透露，羅唯仁延退8年，在公司已創下空前禮遇，但被調任「企業策略發展部」後，仍常常以大老姿態主動參加研發組織的閉門會議，甚至直接坐上主位。

當時主持會議的台積電執行副總暨共同營運長米玉傑尊重其輩分資歷，未請羅離開。怎料，羅唯仁直到退休前一天，依舊不請自來，出席最機密的先進製程檢討會議，疑似想藉此掌握更多敏感資料，為跳槽英特爾鋪路。

對此，英特爾執行長陳立武最新在內部信中首次公開強調，相關指控「毫無根據」，公司完全支持羅重返公司。英特爾也強調，內部有嚴格政策與控管程序，明確禁止使用或移轉任何第三方的機密資訊或智慧財產，何況兩家公司在技術路線上本就存在明顯差異。