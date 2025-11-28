聯準會降息預期升溫　一文看外資搶買10檔債券ETF

▲聯準會降息升温，外資卡位債券ETF。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球股市震盪，加上聯準會12月降息預期再升溫，FedWatch最新數據顯示，降息機率再回升到84.7%，本周外資在ETF的買超動作，集中在息收型產品，買超前15強中，有10檔為債券ETF，特別是非投資等級債券、長天期公債等。

其中，本周外資買超前五強依序為：群益ESG投等債20+（00937B）、復華富時不動產（00712）、第一金優選非投債（00981B）、國泰20年美債（00687B），及元大美債20年（00679B）等，前四名買超張數都在4萬張以上，反應外資法人提前卡位降息行情，同時也在股市行情波動加大之際，加碼收益型、低波動資產配置。

00981B第一金優選非投債ETF經理心王心妤說明，受到聯準會紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話，加上美國聯準會新主席人選可望出爐，令市場對美國12月份降息預期再次大幅升溫，一旦再度降息將有利於債券價格表現，投資人宜提前卡位降息行情。

受到全球金融市場震盪加劇，各界觀望聯準會主席人選，加上聯準會委員近期偏鴿派談論等，使得近期外資在ETF部位的調節上，偏向穩健型資產，觀察本周外資買超前15名的ETF標的可以發現，10檔債券ETF主要分佈在長天期公債、非投資等級債券，此外，還有高評級公司債等；而在股票ETF則以高股息ETF，及不動產ETF較熱門，唯一一檔非息收型ETF，則是新掛牌的海外主動ETF主動統一全球創新（00988A）。