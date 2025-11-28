核二、核三重啟　台電董座曾文生曝「1.5年至2年」自我安全檢查

▲台電董事長曾文生。（圖／台電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部今（28）日宣布，已通過台電提交的核電廠現況評估報告。根據這份報告，核一廠已確定無法再運轉，至於核二及核三廠則具備再啟動的潛力，將進入為期1.5年至2年的自主安全檢查階段。外界關注重啟時程是否為2027年，台電董事長曾文生特別澄清，這段時間僅為台電自主檢查，後續還需經核能安全委員會（核安會）審查，「重啟時間會是1.5、2年N」，並非外界所謂的2027年一定能重新運轉。

曾文生進一步說明，經濟部已核定台電的現況分析，核二與核三廠被認為有條件可以進入自主安全檢查。台電依法需針對機組提出再運轉計畫，並完成自我安全檢查後，提交核安會進行審查。只有經核安會同意，相關機組才能正式啟動重啟程序。

根據台電的規劃，預計將於2026年3月向核安會提出再運轉計畫，隨後核二、核三廠將展開自主安全檢查，涵蓋人員編制、機組設備等項目，確保各項條件符合運轉標準。自我檢查過程需與原設計廠商合作，預計需時1.5至2年。至於核安會的審查時長，則需視審查進度而定，台電無法預先承諾具體時間。

談及檢查過程中成本較高的項目，曾文生表示，主要涉及設備老化評估及分析。至於哪些設施需更換，還需等到自我安全檢查啟動後才能進一步確認。