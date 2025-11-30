科技股回神　台股站回所有均線之上、呈現震盪盤堅格局

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周台股回神單周漲幅4.51%，成功收復所有均線，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，目前市場對於聯準會12月降息預期回升至8成，帶動整體投資氣氛好轉，加上Google供應鏈在Gemini 3 加持之下同步揚升、進入年底消費旺季等利多因子，台股技術指標KD與RSI指標同步向上，整體技術面有利多方走勢，惟成交量仍須適時放大，預期指數將呈震盪盤堅走勢。

在AI的挹注下，台灣整體經濟表現比預期更為亮眼，廖炳焜表示，國發會的景氣對策信號連續第2個月「黃紅燈」，顯示景氣熱絡程度不變，且針對今年台灣GDP成長預估有望超過6%，在普發現金之下，11月份消費者信心指數月升0.69點，與景氣相關的分項指標包括家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會等，全數呈現上升。

另外，值得注意的是代表民眾願意長期投入資金的購買耐久性財貨、購買房地產時機兩個指標，不僅出現今年3月來首次回升，且回升幅度相當大，分別為4.63點、3.84點。

看好台股至年底前仍有表現空間，廖炳焜建議投資策略選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡等，傳產方面不妨以生技、特化、重電為選股觀察重點。

