曾拒台積電邀約！他後悔「年薪和同學差2倍以上」：還比我早下班

▲原PO想回去台積電，投了履歷卻都沒有下文。（示意圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電被稱為「護國神山」，薪水高、福利好，分紅獎金也給得很大方，是不少人夢寐以求的公司，就有網友指出，當年拒絕台積電產線職缺，如今薪資差了一大截。原PO年薪目前120萬元，當年畢業後進台積電的同學們，年薪早已飆到300萬元，現在他想回去台積電，卻都收到無聲卡。

有網友在Dcard發文，自己是成大學士、碩士畢業的「純血成大人」，目前在桃園一間系統廠工作，下班時間約晚上8點半，年薪120萬元，近期甚至得擔心被裁員。但相比之下，同屆兩位選擇台積電的女同學，不論是在竹科擔任研發工程師，還是南科的產線工程師，年薪都突破300萬元，而且下班時間還比他早。

另一位在力積電任職的男同學則是在竹科從事研發工作，薪資約150萬元，且能準時下班。原PO感嘆，自己學期間表現不差，卻因當年不願進入產線而錯失高薪機會，如今薪資落差明顯，想轉投台積電懷抱，投了履歷卻遲遲沒有收到消息，他不禁自嘲「選擇比努力重要，台積真的是晚了就不要了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「一開始嫌得要命，現在羨慕得要命」、「台積的面試記錄跟評語都會一直在系統，建議面試都要盡力好好面，目前還是得靠內推比較有希望」、「等真的進台積你就想出來了，我今年10月從GG畢業」、「能接受得了on call跟日均10小時的工時就去吧，反正我逃了，那種六點就下班的缺很少有面試就進的，除非你是女生」。