PCB概念股兩樣情！南亞挾日東紡合作創波段高　台玻上衝下洗

▲南亞宣布日東紡合作，股價創波段新高。（圖／台塑集團提供）

記者巫彩蓮／台北報導

AI風潮帶動PCB材料升級，為了滿足特殊玻纖布需求，南亞（1303）上周五（28日）宣布與日東紡展開策略合作，激勵今（1）日南亞、台玻（1802）、建榮（5340）、德宏（5475）等四檔玻纖布個股均以紅盤開出，惟短多下車，南亞從63.9元波段新高，壓回到59.5元，而台玻則是由紅翻黑，開盤40分鐘兩檔個股成交量都突破10萬張，分居台股成交量前兩大個股。

日東紡在全球特殊玻纖布供應鏈位居領導地位，其與南亞生產合作之外，將長期並且穩定地供應南亞「第二代低介電玻璃原紗（NER）」關鍵原料， 以強化南亞高階銅箔基板產品核心競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南亞的電子材料占營收比重已達6成，產品線涵蓋環氧樹酯、玻纖布、銅箔、銅箔基板（CCL）與載板等，除了與日東紡合作外，基於反映成本，南亞也下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品調漲8%。

挾著CCL漲價、日東紡合作題材，南亞今日勁揚8%，上攻63.9元波段新高，獲利回吐賣壓出籠，股價震盪走低，壓回到59.5元，台玻開高走低翻黑，低接買盤搶進，股價很快從盤下回到35.75元平盤之上。

