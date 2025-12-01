資金量能充沛　富邦投顧：明年台股「微笑曲線」高點上看3萬4千點

▲富邦投顧董事長陳奕光。（圖／記者巫彩蓮攝）

台股今年上演驚奇秀，4月份受到美國關稅戰暴跌重挫，後續再憑藉AI題材向上衝刺，近期則因市場對美國聯準會降息預期降溫，指數受挫拉回。展望明（2026）年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光預期，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上明年台股獲利年增率上看2成，預期指數將以「微笑曲線」走向3萬2000點，年中逢低佈局，第一、四季為高點，樂觀情境有機會挑戰3萬4000點。

針對明年全年台股趨勢，陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益，第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。

下半年進入傳統旺季，加上AI新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，股市可望見到一年高點3萬2000點，惟若市場對於AI投資獲利回報時間過長而失去耐心，台股可能下探2萬4500點，但若對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股可望挑戰3萬4000點。

在台股趨勢展望，市場預期台灣明年超額儲蓄將首次突破5兆元大關達5.1兆元，超額儲蓄率達17.8%，加上定存利率仍低，資金有機會流入股市或ETF市場，對推升股市而言屬正面利多。另聯準會9月再次啟動降息，以過去經驗來看，估計美國貨幣型基金自今年12月起到明年2月便將流出，並在半年內釋出10%約7500億美元的資金，為全球資本市場增添額外動能。

台股ETF交易蓬勃發展，隨著主動型ETF加入，可望挹注股市的資金動能，當沖佔比及融資市值比仍有空間，估明年當沖交易佔比將有10~11%、融資占比仍有0.15~0.2%的提升空間，當沖融資將更趨熱絡。

明年台股將走出今年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估明年台股獲利年增20%，來到5.3兆元。從次產業角度分析，明年電子股主要受AI伺服器及Edge AI需求帶動，預估獲利成長22%；金融股受惠股匯債市回溫，預估獲利成長7%；傳產原物料因受惠政策及降息而走出谷底，預估獲利成長20%。

