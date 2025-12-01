比特幣一早閃崩！黃立成加密幣帳戶「再被清算」5402萬蒸發

▲黃立成近期在加密貨幣市場大翻車。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

根據《彭博》彙整報價，比特幣早盤內急挫4.3%，跌破8萬8000美元大關；以太幣（ETH）也跌6%，失守2900美元。網路趨勢觀察「INSIDE」創辦人蕭上農表示，「麻吉大哥」黃立成的以太幣從浮盈轉為浮虧，並被清算，原本一度增值到208萬美元，如今只剩下36萬美元，慘賠172萬美元（約新台幣5402萬元）。

硬塞（INSIDE）網路趨勢觀察的創辦人蕭上農（fOx），同時也是全台最大食譜網站「iCook 愛料理」的創辦人，他在臉書發文，比特幣今（1）天早上閃崩，近年來轉戰虛擬貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成成為受災戶，以太幣多頭部位從浮盈轉為浮虧並被清算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭上農進一步指出，黃立成前幾天充值的100萬美元資金，之前一度增值到208萬美元，但受到這波下跌影響，目前剩下36萬美元，損失172萬美元（約新台幣5402萬元）。

據了解，區塊鏈數據平台Lookonchain上月22日揭露資料，黃立成標記為「Machi」（@machibigbrother）的加密帳戶被強制結算，資產幾乎化為烏有，累積虧損高達2023萬美元（約新台幣6.58億），現在帳面只剩下區區1.5萬美元（約新台幣50萬元）。

其實，他資產縮水早有徵兆，早在11月初，就傳出他因幣值狂瀉而面臨千萬美元的債務壓力，淨值從10個月的高峰一路俯衝，光是11月，他在去中心化交易所Hyperliquid就被「清洗」超過71次，這驚人的紀錄讓他被幣圈戲稱為「清算王」或「勇者」。