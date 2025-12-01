華南投顧：明年台股高點挑戰3萬2千點　AI三大投資主軸

華南投顧估，明年台股高點挑戰3萬2千點。（圖／華南永昌證提供）

記者巫彩蓮／台北報導

華南永昌證券今（1）日舉辦「2026投資趨勢展望」，華南投顧董事長呂仁傑預估，明（2026）年台股指數目標上看3萬2000點，高點落在第四季，全年指數區間為25000-32000點區間，AI、軍工、關鍵性原物料及基礎設施為三大投資主軸。

呂仁傑暨研究團隊表示，美、中雙方暫時達成經貿協議、休兵一年，全球供應鏈壓力緩解，降息預期持續帶來資金行情，市場轉為聚焦企業財報表現。AI泡沫論雖增添些許擔憂，但台廠營運終將受惠AI軍備競賽，迎來新一波成長動能。AI伺服器、電力基建、缺貨漲價題材延續台股主流地位，內需消費、政策作多概念股也有輪動表現機會。

台股加權指數進入11月份後，外資有明顯逢高獲利了結操作，市場心態居高思危，行情震盪難免，但預期下檔空間有限，展望未來，AI、高效能運算與雲端資料服務需求持續攀升，有利於我國出口動能。

不只台股前景佳，華南永昌證券海外商品部經理邱文彥認為，投資人也可將部分資金轉往海外市場以追求更高效益。美股總市值佔全球超過五成，反映資金不斷流向美國，台灣供應鏈（如台積電）與美股品牌巨頭（如輝達）緊密結合，投資海外即是掌握AI供應鏈源頭，全球七大科技巨頭的資本支出預計全年將達3,000億美元，代表行情有望延續至2026年。

華南金創業投資董事、半導體趨勢專家陳子昂接續深度解析「AI潮流下的半導體趨勢」。他指出，台灣雖僅占全球人口不到0.3%，卻創造近2%全球股市市值、躋身世界前八，靠的不只是資金行情，而是台積電領軍的半導體與AI供應鏈實力；人工智慧正推升台灣企業成為全球科技鏈不可取代的核心。

面對美國對等關稅與供應鏈重組壓力，陳子昂強調，台灣在半導體全球布局中，不是被掏空，而是輸出「台灣模式」。政府正與企業合作，複製如科學園區的產業治理能力，赴美打造「台版供應鏈聚落」，不僅是把廠蓋出去，而是連金融、材料、封測與設備廠一同輸出。美國廠雖逐步擴建，但2奈米以下先進製程將根留台灣，其中高雄與中科將成先進製程重鎮，創造逾萬高薪職缺。

展望明年，陳子昂強調全球AI需求只是起點，包括HPC晶片、AI伺服器與先進封裝都將迎來長期成長，尤其看好CPO矽光子與AI Agent帶來的新一波算力革命，將推升散熱、封裝、伺服器與晶片材料全面受惠，台灣由「強硬體，弱應用」走向AI生態競逐，既是挑戰，也是下一個兆元契機。