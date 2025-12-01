綠界前三季獲利創新高　總座看好明年營收有望年增15%

▲綠界科技總經理劉士維。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

第三方支付品牌綠界科技（6763） 今日舉辦法人說明會，整體營運成果表現亮眼，主要受惠於商家自建品牌網站的規模擴大、交易動能持續成長，以及年度業外投資挹注，前三季合併稅後淨利達 7.03 億元，年增率高達 174.25%，每股稅後盈餘（EPS）3.83 元，均刷新歷史新高。

綠界科技總經理劉士維也表示，綠界明年策略轉型布局，看好明年整體營收有望成長10-15%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綠界科技自今年三月獲利成長後，商家會員數持續攀升，包括餐飲、美業、教育與醫美等多樣產業，均帶來明顯交易成長，使整體金流量提升。過去一年不僅持續優化付款流程與商家系統串接，並投入 AI 智能客服、假網址偵測、防詐交易阻擋等技術，可即時辨識與查證可疑交易，有效協助商家提升交易安全與經營效率，成為穩固第三方支付市場領導地位的重要基礎。

劉士維也在會中表示，因應快速變動的消費支付市場，綠界已展開2026 年的策略轉型布局，目標深化跨界合作並強化與商家間的商務夥伴關係。主要觀察出，綠界科技擁有實體門市的商家逐年提升，為因應OMO整合趨勢，將擴大線下支付場景設備，包含刷卡機、POS設備及虛實整合的收款方案，協助中小企業降低系統與管理成本，提升跨場景的收款彈性，逐步形成綠界專屬的支付生態圈，延伸第三方支付的深度應用。

綠界科技攜手與電子支付業者合作，透過 B2B2C 模式連結商家及消費者，導入更多元且便利的支付方式，突破第三方支付在台灣金融科技生態中既有的傳統角色。劉士維指出，今年創舉為提升商家服務力並優化消費者的購買體驗，期望推動整體交易市場。因而推出在地返利平台 「CashBack 返多多」，亦將成為新一代導流工具，協助商家有效降低廣告成本並透過電子支付APP提升曝光度與成交率。12月加碼推出下單可享 10% 以上現金回饋抽 iPhone 17 Pro 等慶祝活動，上線不到一個月即吸引超過萬名消費者加入，預期後續將逐步串聯更多綠界商家，建立以消費者為核心的流量循環。

展望未來，綠界科技將持續與支付生態圈策略為關鍵發展，深化支付多元場景應用，整合導流、交易、與消費返利制度，打造綠界獨有且具競爭力的經營版圖，不僅透過技術創新與跨產業合作，協助企業提升營運效益，並推動台灣本地市場邁向新一階段的數位賦能，實現商家與消費者的三贏局面。