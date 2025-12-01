「核三重啟」最快在2028　龔明鑫「鬆口」回應工商界

▲經濟部長龔明鑫。（圖／資料照）



記者潘姿吟／綜合報導

核電重啟再度成為焦點。今（1日）上午立法院經濟委員會上，國民黨立委賴士葆詢問核三廠是否最快能在 2028 年底重啟，但經濟部長龔明鑫當時僅回應「尊重核安會審查」，並未給出明確答案。下午出席與產業公協會的交流會後，面對媒體再度追問，他才鬆口表示：「如果一切順利的話」，核三確實有機會在 2028 年重啟。

龔明鑫強調，核三能否在 2028 年上線，關鍵取決於台電「自主安全檢查」是否做得扎實，以及核安會後續審查的速度。他指出，國際核能監管機關的審查通常約需 1.5 年，但若設備維護狀況不佳，審查也可能被迫拉長到 5、6 年，甚至更久。

他強調，政府立場始終是「安全第一」。核三自主安全檢查預計需 1.5 至 2 年，期間必須完成同儕審查並取得原廠協助；若台電前端作業做得夠確實，核安會審查就能更有效率，不必反覆要求補件，重啟時程自然能縮短。

工商協進會理事長吳東亮今日下午也出席交流座談，他會後受訪表示，工商界普遍期待政府「儘快重啟核電」。他強調「算力即國力、電力即算力」，並在會中特別向政府「拜託」，希望重啟時間能夠加速推進。

▲工商協進會理事長吳東亮表示，工商界普遍期待政府「儘快重啟核電」。（圖／記者林敬旻攝）