台積電漲25元至1435　台股漲335點越過27600

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以27550.35點開出，指數大漲207.82點，漲幅0.76％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數擴大上漲335.85點至27678.38點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1430元，漲幅1.42％，隨後漲勢擴大至上漲25元或1.77%至1435元；鴻海（2317）下跌1.5元至220.5元；聯發科（2454）維持平盤至1445元；廣達（2382）上漲1元來到288元；長榮（2603）下跌0.5元至181元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌427.09點或0.9％，收在47289.33點；標準普爾500指數下跌36.46點或0.53％，收6812.63點；那斯達克指數下跌89.77點或0.38％，收在23275.92點；費城半導體指數下跌4.62點或0.07％，收7020.53點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47289.33 ▼427.09 ▼0.9% S&P500 6812.63 ▼36.46 ▼0.53% NASDAQ 23275.92 ▼89.77 ▼0.38% 費城半導體指數 7020.53 ▼4.62 ▼0.07%

資料來源：證交所