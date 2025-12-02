4檔台股主動式ETF年底搶募拚場　一表看各家投資特色、費用率

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股將迎來今年底最後一波台股主動式ETF募集熱潮，（3）日開募的有主動復華未來50(00991A)、主動台新優勢成長(00987A)，8日開募的是主動群益科技創新(00992A)，15日接棒的則是主動第一金台股優(00994A)共計有四檔主動式ETF拚場。

法人提醒，從各檔ETF的投資特色觀察，這波新發行台股主動式ETF，全面鎖定成長型題材，同時也挑選大型企業入手，挑選台股市值150大至500大企業，投資涵蓋面廣，更能納入具備成長潛力標的；從經理費率觀察，傳統主動式台股基金經理費率大約落在1.2%至1.8%間，4檔主動型台股ETF具備費率有競爭力，其中又以主動第一金台股優（00994A）及主動台新優勢（00987A）成長具備費率優勢。

此外，這四檔主動式ETF也都設計有配息機制，從年配、半年配至季配息，其中，00994A主動第一金台股優、00992A主動群科技創新，都提供季配息機制，貼近投資人定期收息需求。

台股下半年表現強勁，大盤一度衝上28,500點，不少投資人卻因為出場過早或持股水位太低，只能眼看行情大漲，抱憾錯過主升段行情。第一金投信指出，美國關稅爭議與AI主題高估疑慮牽動市場情緒，投資人面對行情波動與產業板塊輪動加快，投資難度提升，不妨挑選具備高度操作彈性與專業經理人動態選股機制的主動式ETF，搶攻台股行情修復動能。

第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）經理人張正中指出，過去一年，台股大盤因AI浪潮席捲，多頭行情延續，權值股如台積電表現尤為亮眼，帶動市場屢創波段新高，過往主動基金因法規限制，單一持股上限僅能配置10%，即便洞悉市場主流，也難以完全反映行情，張正中表示，00994A聚焦台股市值前500大企業，透過四大面向、九大因子系統化篩選，主動捕捉強勢產業與個股，第一大持股比重上限可達30%，打破傳統規範，強化集中度更有效掌握主流行情。

