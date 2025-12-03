台積電漲20元至1450　台股漲逾284點站上27800

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（3日）以27605.63點開出，指數上漲41.36點，漲幅0.15％。指數隨後漲勢擴大，上漲283.40點至27847.67點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1440元，漲幅0.7％，隨後漲20元至1450元；鴻海（2317）上漲3元至225元；聯發科（2454）下跌10元至1405元；廣達（2382）下跌1元來到287.5元；長榮（2603）上漲0.5元至182元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲185.13點或0.39％，收在47474.46點；標準普爾500指數上漲16.74點或0.25％，收6829.37點；那斯達克指數上漲137.75點或0.59％，收在23413.67點；費城半導體指數上漲128.94點或1.84％，收7149.47點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47474.46 ▲185.13 ▲0.39% S&P500 6829.37 ▲16.74 ▲0.25% NASDAQ 23413.67 ▲137.75 ▲0.59% 費城半導體指數 7149.47 ▲128.94 ▲1.84%

