台積電漲20元至1450　台股漲逾284點站上27800

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（3日）以27605.63點開出，指數上漲41.36點，漲幅0.15％。指數隨後漲勢擴大，上漲283.40點至27847.67點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1440元，漲幅0.7％，隨後漲20元至1450元；鴻海（2317）上漲3元至225元；聯發科（2454）下跌10元至1405元；廣達（2382）下跌1元來到287.5元；長榮（2603）上漲0.5元至182元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲185.13點或0.39％，收在47474.46點；標準普爾500指數上漲16.74點或0.25％，收6829.37點；那斯達克指數上漲137.75點或0.59％，收在23413.67點；費城半導體指數上漲128.94點或1.84％，收7149.47點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47474.46
|▲185.13
|▲0.39%
|S&P500
|6829.37
|▲16.74
|▲0.25%
|NASDAQ
|23413.67
|▲137.75
|▲0.59%
|費城半導體指數
|7149.47
|▲128.94
|▲1.84%
資料來源：證交所
讀者迴響