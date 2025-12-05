AI伺服器熱度升溫　成熟製程與供應鏈最新發展一檔ETF全網羅

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

AI浪潮全面推動科技產業進入新一輪成長循環。生成式AI應用迅速擴張、全球企業加速導入AI服務，使得資料中心與伺服器需求強勢增溫。凱基投顧最新預估指出，全球AI伺服器出貨量將在2025年成長7%，2026年更上看16%，成為未來兩年科技產業最具爆發力的成長引擎。與之相對，手機與PC等消費性產品需求仍顯疲弱，使科技業呈現「AI強、消費弱」的分歧局勢。在此背景之下以AI供應鏈為核心配置的復華台灣科技優息（00929）成為市場討論焦點。對於每日忙於工作、難以深入研究個股的小資族與上班族來說，00929因可一次掌握AI三大成長主軸，被視為相對省力、方向明確的投資工具。

成熟製程晶片需求同步升溫 AI帶動周邊IC全面起飛

雖然外界談到AI晶片時多聚焦於先進製程與GPU，但實際上，AI伺服器運作所需的大量周邊晶片，反而大多使用28至90奈米的成熟製程。相關產品包括電源管理IC、高速介面IC、控制IC與系統監控晶片等，都是AI伺服器不可或缺的元件。00929的投資組合中，中美晶、聯電、世界先進、力成與矽格等企業，分別位於成熟製程的上游晶圓、中游晶圓代工及下游封測環節，完整涵蓋整條供應鏈。市場分析指出，若先進製程是AI舞台上的主角，那麼成熟製程則是維持系統穩定運作的基底與支柱，重要性不容忽視。

AI伺服器效能提升 電源、主板與組裝需求大幅增加

AI伺服器的運算量與功耗遠高於一般伺服器，因此電源、主板與整機組裝的設計必須全面升級。從系統架構到零組件，都需要承受更高負載並具備更強散熱能力，使得AI伺服器的硬體供應鏈迎來明確成長。在00929的成分股當中，光寶科、群電深耕伺服器電源市場多年；健鼎在伺服器主板與高階PCB領域具備高度專業；仁寶則在AI伺服器代工布局漸趨成熟。隨著各大企業擴大部署AI伺服器，相關公司也將直接受惠於此波升級循環。

資料中心投資同步上修 雲端巨頭帶動第二波成長力道

除了伺服器本體之外，全球雲端服務商增加資料中心建置同樣是AI供應鏈的主要推手。Amazon、Google與Microsoft等企業紛紛調高2025至2026年的資料中心資本支出，預估兩年間雲端CAPEX年增率將維持15%至20%的高水準。資料中心擴建將直接推動伺服器模組、電源設備、企業級通路與關鍵零組件需求。00929持股中的文曄、碩天與日電貿等企業，分別在通路、伺服器電源模組與零組件領域具有深厚布局，將隨資料中心投資動能持續提升而受惠。

一次掌握AI三大供應鏈 00929涵蓋相關產業鏈布局

綜觀成分股配置00929涵蓋AI伺服器、資料中心及成熟製程等相關供應鏈企業，使投資人能透過單一商品接觸多個AI硬體環節，而不必逐一追蹤個別公司。對於平日需兼顧工作與投資規劃的小資族而言，以ETF方式參與相關產業鏈，能降低自行研究多檔科技股的時間成本，成為部分投資人觀察的選項之一。此外，00929具備月配息機制，對希望規劃現金流的投資人具有一定參考價值。市場人士表示，AI伺服器、資料中心擴建與成熟製程的需求變化，將持續受到各界關注，而ETF的供應鏈配置架構，能協助投資人了解相關產業的整體鏈結與概況。隨著AI硬體應用持續發展，相關供應鏈的產業動態與企業表現仍待市場持續觀察。部分業內人士指出，未來AI產業鏈的發展方向、資本支出規模與企業營運狀況，仍是投資人評估ETF的重要參考因素之一。