萬泰物流集團歡慶30週年　玫瑰金限量紀念筆記本贈送客戶與供應商

▲萬泰物流集團歡慶30週年，印製玫瑰金紀念版、白金隱藏版筆記本贈送客戶與供應商。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

今年適逢萬泰物流集團創立30週年，為紀念這段跨越三十年的深耕與前行，該集團特別推出「30週年玫瑰金限量紀念筆記本」，以象徵榮耀、韌性與卓越的玫瑰金色調，呈現萬泰伴隨台灣及全球物流產業共同成長的軌跡，並致敬全體同仁與合作夥伴一路以來的信任與支持。

該集團高階指出，此次限定筆記本以「王者榮耀」為核心視覺精神，延續企業穩重、專業的品牌識別。封面採用霧面觸感搭配金屬光澤壓印，呈現細膩工藝與收藏級質感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

書背與邊框以特製金屬線條點綴，象徵萬泰物流穩健拓展國際版圖的步伐。內頁設計則融合年度計畫、月曆、筆記、專案追蹤等多功能版面，意在成為使用者工作規劃、靈感書寫與人生記錄的貼身夥伴。

集團表示：「30週年對萬泰而言不僅是回顧，更是再次啟程的象徵。這本筆記本承載的不只是企業形象，而是我們三十年累積的專業、堅持、熱情與每一位夥伴的共同記憶。我們希望每一次翻閱，都能帶來力量、專注與新的希望。」

▲萬泰國際物流歡慶30週年，印製玫瑰金紀念版、白金隱藏版筆記本贈送客戶與供應商。（圖／萬泰提供）

為增添紀念感與收藏價值，集團同步推出「白金色隱藏版紀念款」。以低調奢華的白金色語彙，象徵萬泰邁向全球布局的嶄新階段。限量隱藏版僅提供給長期支持萬泰的策略夥伴、重要客戶與內部卓越貢獻人員，增添30週年專屬的榮耀儀式感。玫瑰金紀念版共印製5829本，白金隱藏版2396本。

萬泰物流集團自1995年創立以來，始終秉持「熱情、專業、創新」的企業文化。從台灣出發，橫跨海空運、供應鏈整合、跨境電商、冷鏈物流等多元服務版圖，並持續拓展至全球市場，成為跨國物流整合的重要力量。

集團指出，未來將持續投入數位轉型、智慧物流、人才培育與ESG永續行動，以更全面的物流解決方案，協助客戶鏈結全球、迎接供應鏈新時代。

邁入第30個年頭，萬泰物流集團將以「下一個十年為起點」，與全球夥伴、客戶及供應商共同前行，迎接更具挑戰的全新階段。