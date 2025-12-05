快訊／台積電持平至1445　台股開盤上漲1點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（5日）以27796.43點開出，指數上漲0.72點，漲幅0.0％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1445元；鴻海（2317）上漲0.5元至229元；聯發科（2454）上漲15元至1420元；廣達（2382）維持平盤來到294.5元；長榮（2603）上漲0.5元至185元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌31.96點或0.07％，收在47850.94點；標準普爾500指數上漲7.4點或0.11％，收6857.12點；那斯達克指數上漲51.05點或0.22％，收在23505.14點；費城半導體指數下跌64.54點或0.89％，收7215.97點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47850.94 ▼31.96 ▼0.07% S&P500 6857.12 ▲7.4 ▲0.11% NASDAQ 23505.14 ▲51.05 ▲0.22% 費城半導體指數 7215.97 ▼64.54 ▼0.89%

資料來源：證交所