ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台積電持平至1445　台股開盤上漲1點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（5日）以27796.43點開出，指數上漲0.72點，漲幅0.0％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1445元；鴻海（2317）上漲0.5元至229元；聯發科（2454）上漲15元至1420元；廣達（2382）維持平盤來到294.5元；長榮（2603）上漲0.5元至185元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌31.96點或0.07％，收在47850.94點；標準普爾500指數上漲7.4點或0.11％，收6857.12點；那斯達克指數上漲51.05點或0.22％，收在23505.14點；費城半導體指數下跌64.54點或0.89％，收7215.97點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數47850.94▼31.96▼0.07%
S&P5006857.12▲7.4▲0.11%
NASDAQ23505.14▲51.05▲0.22%
費城半導體指數7215.97▼64.54▼0.89%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

推薦閱讀

矽光子兩樣情！IET-KY亮燈、結盟光聖開紅盤　處置股上詮震盪

矽光子兩樣情！IET-KY亮燈、結盟光聖開紅盤　處置股上詮震盪

AI算力提升帶來挑戰，CPO（光電共封裝）技術已成關鍵解方，光通訊股王光聖（6442）於昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（4971）共同宣布策略聯盟，IET換股溢價空間達12.3%，今（５）日股價上攻230漲停價位，光聖則是震盪維持小紅格局，而上詮（3363）被列為處置股，呈現震盪小跌的格局。

2025-12-05 09:59
黃仁勳駁「AI取代人類」！　預言機器人維修、服飾成未來新藍海

黃仁勳駁「AI取代人類」！　預言機器人維修、服飾成未來新藍海

被譽為「AI教父」的 NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳指出，人工智慧（AI）不會全面取代人類工作，反而可能催生嶄新產業。他並引用9年前一項錯誤預測作為例證，強調 AI 的本質是「強化，而非取代人類」。他同時預告機器人將創造全新工作。

2025-12-05 09:48
快訊／台積電持平至1445　台股開盤上漲1點

快訊／台積電持平至1445　台股開盤上漲1點

美股4大指數有漲有跌，台股今（5日）以27796.43點開出，指數上漲0.72點，漲幅0.0％。

2025-12-05 09:02
輝達頭疼「現金多到花不完」　撒180億美元大投資

輝達頭疼「現金多到花不完」　撒180億美元大投資

現金多到花不完！外媒點名AI龍頭輝達（NVIDIA）最頭疼的事在帳上現金超過600億美元，為加速去化已狂撒鉅資投資科技巨頭與 AI 新創，包括 Synopsys（新思）、Nokia（諾基亞）、Intel（英特爾）以及 Anthropic，總金額達 180 億美元。公司現金多到難以消化，成為市場話題。

2025-12-05 08:53
裕民看明年散裝船運會比今年好　慧洋認為很樂觀

裕民看明年散裝船運會比今年好　慧洋認為很樂觀

散裝船運市場明年真的很看好嗎？正德海運(2641)形容整體市場呈現「量少價漲」的強勢格局，慧洋海運(2637)高階也表示確實很樂觀，裕民航運(2606)高階則表示，明年估計是會比今年好，但是烏克蘭重建、新疆大水壩都是10年計畫，西非幾內亞西芒杜礦區產能也需要時間增長，並非一步到位。

2025-12-05 07:00
全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

日月光（3711）中壢廠長年致力於提升防火安全與企業永續之目標，積極配合財團法人台灣建築中心，並經由中華產業防災協會的專業輔導，以永續防災為目標，整合建築、消防及職業安全等三大領域，對防火避難、風險評估、安全管理計畫、韌性防災及緊急應變計畫，進行整體性火災量化風險評估，並透過優化本質安全、提升安全科技及強化防災管理，將火災風險降至最低。

2025-12-05 00:29
台灣醫療科技展　台中榮總公開鴻海協作機器人臨床成果

台灣醫療科技展　台中榮總公開鴻海協作機器人臨床成果

台灣智慧醫療邁入新里程碑！鴻海（2317）與工研院發起的「台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）」今（4）日在「台灣醫療科技展」上盛大登場，總統賴清德親自到場視察，為智慧醫療產業打氣。會中由台中榮總與鴻海團隊共同揭示，護理協作機器人 Nurabot 完成4個多月多階段臨床壓力測試，正式上線，象徵智慧機器人正式進入臨床日常應用。

2025-12-04 23:12
正德透過多元化租約分散市場風險　估市場呈現量少價漲強勢格局

正德透過多元化租約分散市場風險　估市場呈現量少價漲強勢格局

正德海運(2641)今(4)日在法說會後發布訊息指出，公司透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求。

2025-12-04 19:51
金管會放寬ETF連結基金2發行限制　不限主被動、海內外標的

金管會放寬ETF連結基金2發行限制　不限主被動、海內外標的

金管會自2018年起開放投信公司得募集發行「ETF連結基金」，考量ETF連結基金制度已臻成熟，參採投信投顧公會建議，放寬 ETF 連結基金主基金範圍，未來投信事業除可發行以被動ETF為主基金之連結基金外，亦得發行連結主動 ETF之產品，且無論為主動或被動ETF連結基金，其主基金均不再以國內成分證券ETF為限。

2025-12-04 19:11
資金流竄中小型股　上市櫃8檔明起列處置股

資金流竄中小型股　上市櫃8檔明起列處置股

台股資金流竄至中小型股，證交所、櫃買中心今（4）日公告8檔處置股，其中上市被動元件股吉祥全（2491）因連續3個交易日列注意股，自明（15）日起列入處置，一路關到12月18日為止。

2025-12-04 18:37

讀者迴響

熱門新聞

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

記憶體庫存「幾乎沒安全緩衝」　華邦電被求簽6年長約

輝達頭疼「現金多到花不完」　撒180億美元大投資

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

台塑王文祥「提告導火線」曝光！　四寶大虧250億

ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

叫車、外送也中獎　雲端發票4筆花不到10元中百萬

LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

資金流竄中小型股　上市櫃8檔明起列處置股

全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

威剛老董也有看！台銀故宮百年金銀條塊賣不到2個月　搶購逾8成

台灣醫療科技展　台中榮總公開鴻海協作機器人臨床成果

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中　經濟部：未申請落地

Google挑戰400萬片TPU有難度　關鍵卡在台積電

裕民看明年散裝船運會比今年好　慧洋認為很樂觀

借30萬被追債43萬！融資租賃亂象橫行　金管會急喊「快來申訴」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366