AI題材出現資金轉向！聯發科強勢崛起　彭博封「亞洲新星」

▲聯發科執行長蔡力行資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球AI熱潮仍方興未艾，不過資金流向正在悄悄轉變！外媒指出，隨著人工智慧（AI）產業從早期的大型模型訓練轉向實際應用與成本優化，越來越多投資人開始放眼亞洲，尋找新一波潛力股，《彭博社》報導，台灣IC設計大廠聯發科（2454）正是焦點之一，欽點聯發科將成為「亞洲新星」（New Stars in Asia）。

根據《彭博社》報導，自OpenAI推出ChatGPT以來，AI概念股行情一路狂飆，如台積電（2330）、SK海力士等重量級企業股價也跟著水漲船高。不過這波熱潮進入第四年後，市場開始出現疲態，資金轉向聯發科、中國大陸的中際旭創等中型、低知名度但具備實質技術實力的公司。

聯發科近來與Alphabet（Google母公司）在AI應用領域合作備受矚目，在Gemini升級版模型發表後，聯發科股價單週飆漲，寫下自2002年以來的最佳表現。顯示出投資人對其在AI生態系中的地位給予高度評價。

報導指出，這場「主角換人」的變化，來自AI產業正在進入應用深化階段。當前市場已從集中於模型訓練，轉向關注更高性價比的終端應用，像是特定應用積體電路（ASIC）的使用正逐步取代傳統GPU晶片。

瑞士百達資產管理多元資產主管黃俊宇表示：「市場正在反映新的敘事與新典範，現在需要以不同角度評估風險與投資價值。」他也提醒，未來主導AI產業的，未必會是今天的贏家。

除了聯發科，供應PCB給Alphabet的南韓IsuPetasys股價上週也勁揚18%，中國大陸的光模組廠中際旭創則因22%營收來自Alphabet，單週股價大漲11%。這波資金轉向，讓亞洲供應鏈重新站上舞台。

貝萊德新興市場與亞洲股票主管Egon Vavrek指出，「全球約90%符合資料中心需求的硬體來自亞洲，從伺服器、測試設備到記憶體與散熱系統，台灣、南韓、日本、甚至中國大陸都是重要供應來源。」

老AI股台積電還有戲

儘管如此，老牌AI股並未全面退場。台積電擁有最先進的製程，市值已突破1兆美元，預計今年將連續第3年收紅。根據澳洲麥格理集團資料，SK海力士與三星電子合計掌握逾9成高頻寬記憶體（HBM）市占，是AI運算不可或缺的關鍵元件。

摩根大通私人銀行亞洲策略主管Timothy Fung則強調：「AI仍是科技投資的核心主題，儘管熱了三年，機會仍不斷在整條供應鏈上延伸與重組。」