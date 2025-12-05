【廣編】國泰世華銀行邁向「AI民主化」　領先業界打造員工AI自助平台

▲國泰世華銀行舉辦內部AI prompt應用競賽，鼓勵同仁強化交流，激盪創新應用，以多元形式推動「全行AI民主化」。

圖、文／國泰世華銀行提供

國泰金控甫於「2025國泰金控技術年會」發表「生成式AI技術框架GAIA 2.0」，宣告GAIA已正式邁向「AI Agent」的新世代應用，旗下國泰世華銀行打造「GAIA STUDIO 員工AI自助平台」，以視覺化介面與Low-Code/No-Code(低程式碼/無程式碼)開發方式，賦能全行員工以低技術門檻設計專屬AI解決方案，優化日常辦公內容及專案流程，至今已催生近50項AI應用，今年度更獲得6個海內外獎項肯定。

生成式AI已成為金融業的創新競爭力，對於高度複雜的新興應用，國泰世華透過前期概念性專案驗證（POC），確保資訊的正確與安全。

GAIA STUDIO為機構級AI開發平台，國泰世華GAIA STUDIO平台已催生近50項AI應用，涵蓋文書處理、創意構思、知識檢索與資料整合等功能，提升辦公效率，也改善員工數位體驗，並持續開發如「總務」、「法務」等多元應用。

國泰世華GAIA STUDIO平台的誕生不僅提升辦公效率、改善員工數位體驗，更榮獲國內外眾多獎項肯定，展現領先業界的創新實力。展望未來，國泰世華將持續導入並開發更多的AI服務與工具，以穩健、具前瞻性策略，持續推動AI技術導入數位金融發展。

