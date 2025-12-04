ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

▲日圓示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日本央行（日銀、BOJ）下周召開資金會議，市場普遍解讀12月升息已成定局，便宜的日圓恐要掰了，不過，不用擔心，國泰世華銀公告ATM使用金融卡從「外幣帳戶」提領趁便宜匯價所兌換日圓現鈔免手續費優惠，延長至明（2026）年底。

日本央行總裁植田和男1日在名古屋發表談話，明確表示將在12月貨幣政策會議上「考慮加息」並「做出正確決定」，此番表態被市場視為至今最鷹派的訊號，連帶影響日圓走升，而對哈日族而言，日圓強勢，未來想換到便宜日圓機會大降。

以今年下半年拿台幣換日圓台銀牌告現鈔匯價來看，最佳換匯時點落在7月中下旬，1台幣可以換到4.79日圓，台幣跟日圓幾乎是1:5， 便宜匯價吸引許多哈日族趁機兌換，存在外幣帳戶中。

惟對哈日族而言，外幣帳戶存了一堆便宜日圓，如果想從帳戶提領出來，不管透過ATM或臨櫃，在提領當下都要補上現金匯率與即期匯率匯差，亦即大家所認知手續費，且此筆費用不便宜，大多數銀行都訂每筆手續不得低於100元。

不過想從ATM提領外幣帳戶事先兌換存入便宜日圓，又不想支付手續費，國泰世華銀外幣ATM一直是許多哈日族使用重要管道，國泰世華銀也早早宣布此優惠繼續延至明年年底，讓一票哈日族吃下定心丸。

