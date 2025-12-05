快訊／規模近兆0050換股！增刪4檔 南亞科入列、踢中租

臺灣指數公司今日公布0050追蹤指數「富時臺灣50指數」第四次成分股定期審核結果，本次調整展現強烈「AI含金量」，新增南亞科(2408)、致茂(2360)、健策(3653)、貿聯-KY(3665)等4檔AI供應鏈關鍵企業；刪除中租-KY(5871)、陽明(2609)、和碩(4938)、上海商銀(5876)，調整結果將於12月19日收盤起生效。

周休三日連署成案 勞動部展延2個月再回覆

周休三日提案成功，勞動部今（5）日提出正式回應，確認將再展延2個月，至2月7日前才會回應。

外資續買368億元 聯電攜手Polar合作、居單日買超首位

美國聯準會（Fed）將於下周召開利率會議，市場觀望降息後續動向，今（5）日台股震盪收紅，外資今日大買368.78億元，連續四天買超，聯電（2303）宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor,LLC(Polar)簽署合作備忘錄(MOU)，外資大舉加碼5萬4562張，居第一名買超個股。

記憶體好旺！華邦電11月營收飆41個月新高 股價重返6字頭

華邦電（2344）含新唐科技等子公司自結11月合併營收86.29567億元，為2022年6月、41個月新高，年增率38.7%，月增率4.91%；累計今年前11月達796.3586億元，較去年同期成長5.85%。

鴻海前11月營收衝破7兆元 刷歷年同期最高

鴻海（2317）今（5）日公告自結11月營收，金額為新台幣8443億元，月減5.74％、年增25.53％，創歷年同期最高；累計1至11月營收為7兆2369億元，年增16.63％，也創下歷年同期最高，若12月營收與11月相當，全年營收有望衝上8兆元。

AI題材出現資金轉向！聯發科強勢崛起 彭博封「亞洲新星」

全球AI熱潮仍方興未艾，不過資金流向正在悄悄轉變！外媒指出，隨著人工智慧（AI）產業從早期的大型模型訓練轉向實際應用與成本優化，越來越多投資人開始放眼亞洲，尋找新一波潛力股，《彭博社》報導，台灣IC設計大廠聯發科（MediaTek，2454）正是焦點之一，欽點聯發科將成為「亞洲新星」。

一表看連續兩年打敗大盤 今年績效衝破4成6檔台股基金

台股近兩年表現不俗、迭創新高，去年則逼近三成，而今年以來含息報酬率約兩成，統計台股基金績效，有18檔表現更為亮眼，已連續兩年打敗大盤。在這之中，今年以來表現前十強的台股基金，分別繳出38%-47%不等的含息報酬率，分別凱基台灣精五門基金、路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)、安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣、國泰小龍基金-新台幣、統一龍馬基金、復華復華基金更是無畏今年四月遭遇對等關稅亂流，逆勢衝出逾四成的績效，亮眼表現難以忽視。

6檔台股ETF近一周打敗大盤 一表看含「金」量高異軍突起

近期大盤雖震盪，金融股在獲利與降息升溫利多下表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，昨（4）日上漲1.3%，來到2283.49點，創下1990年1月13日以來新高，也帶動含金量高的台股ETF抗震逆勢上漲，進一步統計昨日逆勢上揚、近一周也同時打敗大盤的原型台股ETF共有6檔，其中有5檔持有高比重的金融股。

記憶體股靠業績吸人氣！至上漲逾9% 華邦電穩坐成交王

記憶體族群今（5日）匯集台股人氣，至上（8112）11月繳出亮眼成績單，股價大漲逾9%，雖台股今日交投相對清淡，惟華邦電（2344）穩坐成交王，股價在平盤上下震盪。

矽光子兩樣情！IET-KY亮燈、結盟光聖開紅盤 處置股上詮震盪

AI算力提升帶來挑戰，CPO（光電共封裝）技術已成關鍵解方，光通訊股王光聖（6442）於昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（4971）共同宣布策略聯盟，IET換股溢價空間達12.3%，今（５）日股價上攻230漲停價位，光聖則是震盪維持小紅格局，而上詮（3363）被列為處置股，呈現震盪小跌的格局。