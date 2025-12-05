外資續買368億元　聯電攜手Polar合作、居單日買超首位

▲聯電居外資買超第一名個股。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美國聯準會（Fed）將於下周召開利率會議，市場觀望降息後續動向，今（5）日台股震盪收紅，外資今日大買368.78億元，連續四天買超，聯電（2303）宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor,LLC(Polar)簽署合作備忘錄(MOU)，外資大舉加碼5萬4562張，居第一名買超個股。
今日台股上漲185.18點或漲幅0.67%，以27980.89點作收，總成交值4548.83億。
根據證交所公布三大法人動向，外資今日大買368.78億元，連續四天買超，投信今日依然站在賣方，賣超4.94億元，自營商買超56.49億元，自行買賣部分為買超22.49億元，避險部分買超33.99億元，今日三大法人買超台股420.33億元。
外資買超第一名個股為聯電5萬4562張，買超第二名～五名個股、張數分別為台新新光金（2887）3萬8009張、南亞科（2408）2萬2512張、群創（3481）1萬8198張、欣興（3037） 1萬7396張。
外資買超第六～十名個股、張數分別華邦電（2344）1萬5597張、台玻（1802）1萬5341張、力積電（6770）1萬4149張、緯創（3231）1萬4064張、英業達（2356）1萬3034張。
外資賣超第一名個股為友達（2409），賣超1萬9938張，外資賣超第二名～五名個股、張數分別宏碁（2353）1萬8417張、華航（2610）1萬7242張、玉山金（2884）8988張、台泥（1101）6895張。
外資賣超第六～十名個股、張數分別長榮航（2618）6841張、菱生（2369）6661張、新興（2605）6634張、陽明（2609）6069張、統一證（2855）5286張。
讀者迴響