韓新與以星兩大官股企業出售案　是賣股權還是經營權待確認

▲韓新遠洋出售案再度搬上檯面。（圖／業者提供）

記者張佩芬／綜合報導

全球第八大貨櫃船公司韓新遠洋(HMM)與第九大貨櫃船公司以星航運(ZIM)近期因為出售案成為貨櫃船運市場熱門話題，而這兩家官股企業是要賣股權還是經營權並不明確，陽明海運前董事長謝志堅認為，賣經營權的可能性不高，如果只是賣股權，就要看未來的獲利能力是否被認可。

根據統計，HMM自有船舶有67艘，租賃船舶22艘，市值約68億美元；ZIM有14艘自有船舶，109艘租賃船舶，到今年第二季為止，市值約16.4億美元。

韓國媒體披露，HMM距離上一次出售近兩年後，韓國食品與物流巨頭Dongwon Group似乎正重啟對該公司的收購研究。Dongwon Group以深海捕撈和海鮮加工為核心業務，涉足第三方物流服務，並在釜山經營一個貨櫃碼頭；該集團希望借收購HMM構建綜合物流版圖。另韓國鋼鐵巨頭POSCO也在今年早些時候被傳出有意競購HMM。

HMM的前身是現代商船，自2016年被政府接管以來，HMM的民營化進程始終是韓國航運業的焦點話題。當年，韓國開發銀行(KDB)和韓國海洋商業公司(KOBC)成為大股東完成救助。 隨著HMM因疫情紅利轉虧為盈並啟動擴張計劃，業界與金融圈一直認為，政府投入的資源或許可以轉向更優先的領域。

而在上一輪的出售計畫中，德國赫伯羅德傳出收購意願很高，但因韓國國內反對聲浪大而作罷，而國內企業經過數月談判後，因管理架構和銀行角色難以達成一致而宣告失敗。

股票在紐約上市的ZIM，據以色列《環球報》(Globes)報導，全球排名第五的赫伯羅德(Hapag-Lloyd)已向該公司發出收購要約，排名一、二的地中海航運(MSC)與馬士基(Maersk)也已表達了收購意願。

但是以星與MSC均對相關傳聞拒絕置評；赫伯羅德則表示，不會就行業傳言發表評論; 馬士基也遵循其「不評論市場謠言或猜測」的一貫政策，未給出明確回應。

對於MSC與馬士基而言，收購以星航運則是鞏固行業地位、優化航線網路的重要機會。以星在中東、地中海等關鍵航線擁有穩定佈局，其獨特的市場定位對龍頭企業具有較強的補充價值。

動作積極的赫伯羅德，則是想努力壯大事業版圖，但是傳出遭ZIM的工會反對，赫伯羅德因為過去收購阿拉伯聯合輪船公司(UASC)，讓沙烏地阿拉伯和卡達的資金入股，合計持有約35%的赫伯羅德股份，而阿拉拉伯與以色列關係不佳。

以色列政府在此次收購案中握有關鍵話語權，國際媒體報導指出，以色列政府持有以星航運的「黃金股」，ZIM受「黃金股份」(golden share)機制約束：董事會必須由多數以色列籍成員組成、董事長需為以色列人，並在緊急情況下為國家提供至少11艘船舶。這一特殊股權賦予其否決任何交易的權力，未來政府的態度將直接決定收購案的走向。