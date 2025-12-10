專家：陸不信任不需要H200晶片　點出輝達背後目的

▲晶片示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

美國總統川普（Donald Trump）近日高調宣布，將開放輝達（Nvidia）向中國大陸地區販售H200晶片，同時美國政府將抽取25%的利潤分成。對於這一消息，大陸科技評論員項立剛指出輝達背後的目的，所以大陸市場對這批晶片既缺乏信心、沒有太大需求。

項立剛在大陸媒體《觀察者網》上撰文直言，H200晶片可能重蹈H20晶片銷售遇冷的覆轍。由於大陸市場對於美國供貨的穩定性和安全性始終存疑，大規模採購的可能性不高。項立剛點出，現在輝達積壓了許多H200和H20晶片，若銷售不順，輝達可能面臨營收大減甚至拖累美股。

他進一步強調，大陸本身不愁AI晶片短缺，智算中心運作正常，還能透過全國統一調度提升效率。加上美方出口政策反覆難以信賴，輝達的H200晶片在大陸市場恐怕難有起色。項立剛總結，輝達想靠H200打開大陸市場，實際上只是單方面的想法。