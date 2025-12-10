ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電漲10元至1490　台股漲137點重回28300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（10日）以28190.76點開出，指數上漲8.16點，漲幅0.03％。指數隨後漲勢擴大，上漲137.6點至28320.20點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1490元，漲幅0.68％；鴻海（2317）上漲1元至236元；聯發科（2454）上漲15元至1435元；廣達（2382）上漲1.5元來到297.5元；長榮（2603）上漲0.5元至179元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌179.03點或0.38％，收在47560.29點；標準普爾500指數下跌6點或0.09％，收6840.51點；那斯達克指數上漲30.59點或0.13％，收在23576.49點；費城半導體指數下跌2.71點或0.04％，收7372.51點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 47560.29 ▼179.03 ▼0.38%
S&P500 6840.51 ▼6.0 ▼0.09%
NASDAQ 23576.49 ▲30.59 ▲0.13%
費城半導體指數 7372.51 ▼2.71 ▼0.04%

資料來源：證交所

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

金控11月自結獲利陸續出爐，除了富邦金（2881）、國泰金（2882），以及台新新光金（2887）等三家尚未公布，已有10家已經出爐，合計稅後淨利278.84億元，前11月合計2970.52億元，較去年同期成長6.49%，中信金（2891）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）等五家超越去年全年。

2025-12-10 00:05
抽中有望現賺20萬　威聯通申購起跑

抽中有望現賺20萬　威聯通申購起跑

儲存、網通及 AI 運算整合解決方案提供商威聯通科技( 7805)於10日至12月12日開始公開申購，公開申購股數計607張，公開申購承銷價為558元，12月16日將公開抽籤，若以今9日收盤價764元計算，一張價差高達20.6萬元。

2025-12-10 06:00
中國造船業前三季市佔率減一成　韓國現代重工印度設廠添競爭壓力

中國造船業前三季市佔率減一成　韓國現代重工印度設廠添競爭壓力

韓國HD現代集團本月8日宣布，已與印度泰米爾納德邦政府簽署備忘錄，將在Thoothukudi地區投資20億美元，興建大型造船廠；而另一方面，中國造船業因美國先前祭出的抵制措施，造成今年前三季以載重噸計，全球市佔率自去年的75%降為65%。台船(2208)董事長鄭文隆認為，印度擁人口紅利，加上政府支持，造船業前景可期。

2025-12-10 07:00
134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

機車族注意了，根據交通監理機關之統計資料顯示，截至今年9月為止機車登記數已達1467萬件，而同期機車投保率僅有90.83%，換言之，有高達134萬餘輛的機車未投保強制汽車責任保險，金管會表示，若未投保強制險者，依法可處1500元以上至3000元以下罰鍰，超過半年仍未投保者，將移請公路監理機關註銷機車牌照。

2025-12-09 18:43
台驊11月營收月增7.34%、年減25.61%　航空貨運月增26.4%

台驊11月營收月增7.34%、年減25.61%　航空貨運月增26.4%

台驊控股(2636)公告11月合併營收為新台幣 15.98 億元，較10月成長7.34%；較去年同期減少25.61%，主要反映今年全球運輸市場價格水準較去年同期走低，加上部分產業在關稅與貿易政策變動下調整出貨節奏，使整體營收較去年同期呈現減幅。

2025-12-09 17:49
陽明11月營收月增10.22%、年減27.26%　部份市場運價上漲添營收

陽明11月營收月增10.22%、年減27.26%　部份市場運價上漲添營收

陽明海運(2609)今(9)日公告11月單月營收為新台幣127.14億元，較10月營收增加11.79億元，增幅為10.22%，較去年同期營收減少新台幣47.65億元，減幅為27.26%。累計今年至今營收1,505.13億元，較去年同期的2,057.01億元，減少新台幣551.88億元，減幅為26.83%。

2025-12-09 17:30
退休準備不足！近4成沒規劃　財務缺口逾500萬元

退休準備不足！近4成沒規劃　財務缺口逾500萬元

富邦投信與中經院合作進入第9年，今（9）日雙方共同公布2025年「國人安心樂活享退調查」顯示，國人整體退休準備仍然不足，近四成未退休者尚未展開任何退休理財規劃，但已有逾5成民眾表示將於三年內啟動，顯示理財意識逐步抬頭，自主規劃可望成為主流。

2025-12-09 17:24
台船11月稅前獲利1.63億、月增133%　匯兌回沖利益助攻

台船11月稅前獲利1.63億、月增133%　匯兌回沖利益助攻

今年下半年轉虧為盈的台船(2208)，今(9)日公告11月營收10.54億元，年減25.86%，自結稅前獲利1.63億元，較10月份的698.8萬元月增133%，公司高階指出，除了公司控制成本效益，另美元回升出現的匯兌回沖利益佔了近半數。

2025-12-09 17:06
華邦電爆59萬張巨量居人氣王！　10月獲利賺爛、年增逾394倍

華邦電爆59萬張巨量居人氣王！　10月獲利賺爛、年增逾394倍

記憶體族群再掀人氣！華邦電（2344）今（3）日終場爆出超過 59 萬張巨量，一舉拿下台股人氣王寶座。公司最新公告的自結數據也同步亮眼，10 月稅後淨利衝上 11.86 億元，年增 39433.33％（逾 394 倍），獲利「大翻身」成市場焦點。

2025-12-09 17:01

