台積電漲10元至1490　台股漲137點重回28300

美股4大指數跌多漲少，台股今（10日）以28190.76點開出，指數上漲8.16點，漲幅0.03％。指數隨後漲勢擴大，上漲137.6點至28320.20點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1490元，漲幅0.68％；鴻海（2317）上漲1元至236元；聯發科（2454）上漲15元至1435元；廣達（2382）上漲1.5元來到297.5元；長榮（2603）上漲0.5元至179元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌179.03點或0.38％，收在47560.29點；標準普爾500指數下跌6點或0.09％，收6840.51點；那斯達克指數上漲30.59點或0.13％，收在23576.49點；費城半導體指數下跌2.71點或0.04％，收7372.51點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47560.29
|▼179.03
|▼0.38%
|S&P500
|6840.51
|▼6.0
|▼0.09%
|NASDAQ
|23576.49
|▲30.59
|▲0.13%
|費城半導體指數
|7372.51
|▼2.71
|▼0.04%
資料來源：證交所
