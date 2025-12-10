台積電漲10元至1490　台股漲137點重回28300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（10日）以28190.76點開出，指數上漲8.16點，漲幅0.03％。指數隨後漲勢擴大，上漲137.6點至28320.20點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1490元，漲幅0.68％；鴻海（2317）上漲1元至236元；聯發科（2454）上漲15元至1435元；廣達（2382）上漲1.5元來到297.5元；長榮（2603）上漲0.5元至179元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌179.03點或0.38％，收在47560.29點；標準普爾500指數下跌6點或0.09％，收6840.51點；那斯達克指數上漲30.59點或0.13％，收在23576.49點；費城半導體指數下跌2.71點或0.04％，收7372.51點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47560.29 ▼179.03 ▼0.38% S&P500 6840.51 ▼6.0 ▼0.09% NASDAQ 23576.49 ▲30.59 ▲0.13% 費城半導體指數 7372.51 ▼2.71 ▼0.04%

資料來源：證交所