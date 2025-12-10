SK海力士爆赴美掛牌抬身價　縮小與美光、台積電估值差距

▲SK Hynix。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

韓國記憶體大廠 SK海力士（SK Hynix）傳出正評估赴美掛牌可能性。公司今（4）日在提交給主管機關的文件中證實，正「檢視各種提升企業價值的方式」，其中包含以庫藏股方式赴美上市，但目前尚未有任何定案。消息曝光後，再度引發市場關注其是否將追隨美國同業，藉美國資本市場補上估值差距。

根據《韓經》和多家外媒報導，已有多家投資銀行向 SK 海力士提案，建議將約 2.4% 持股（約 1740 萬股） 於美國發行美國存託憑證（ADR）。法人分析，若成功掛牌，可能有助縮小與 美光（Micron）、台積電等美股晶片巨頭的本益比差距。

分析師 Douglas Kim 在 Smartkarma 指出，美國掛牌能吸引更多 僅投資美股的被動基金、ETF 及長期資金，有助提升股價評價。SK 海力士今年受惠 AI 需求強勁、HBM 高速記憶體供不應求，股價在首爾年度已大漲約 225%，週一更大漲 6.1%，創下 11 月中以來最大單日漲幅，也促使韓國交易所發布提醒，呼籲投資人留意波動風險。

SK 海力士表示，目前僅維持「評估階段」，後續若有確定規劃將依規定對外公告。

