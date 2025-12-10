捨棄台積電爽缺「去Google拚一把？」　兩派吵翻：台積電贏在2點

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電在晶片產業領先全球，不僅待遇優渥，員工福利也令許多台人欣羨不已，是不少人夢想進入的職業之一。一名在台積電任職IT的員工表示，待的部門很輕鬆，每天準時上下班，薪水也很穩定，是大家口中的「天使缺」，然而最近收到Google的offer，很猶豫要不要離開闖一下。對此，一票人勸他衝一波。

有網友在Dcard發文，目前在台積電的IT部門任職不滿一年，準時下班且薪資也不錯，只是技術有點停滯，「怕待久了腳麻走不掉」；最近他收到Google「Home team」的Offer後，讓他相當心動， 嚮往Google的開發文化與自由風氣，也覺得以後跳槽路比較廣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，他聽說目前在台積電待的IT部門被稱為「天使缺」，離開後就會後悔，讓他猶豫不決，但另一方覺得自己還年輕，不去Google闖一下會有遺憾，「想請問熟悉Google Home團隊風氣的前輩，那邊的壓力會比台積電大很多嗎？值得放棄台積電嗎？」

貼文一出，多數網友秒選Google，「等級差太多了」、「這兩家有需要比嗎，台積電的錢不一定每年那麼好，Google Offer直接寫好你的地板價了，況且同事素質差那麼多」、「Google去完哪裡都能去，連國外都可以 」、「在台積電會定型，在Google才有未來」、「同為台積電IT，投Google一票，可以出去看看外面的世界有多大。」還有過來人表示，「我就是一開始在台積電IT，後來改去Google的，這絕對是我的人生前三正確的決定！」

但也有人認為，繼續在待台積電也不錯，「喜歡現在的生活不一定要來」、「缺錢的話留在台積電，我同學在裡面都過得超爽」、「只看錢跟穩定的話，台積電大勝」、「台積電回鍋很難，基本上你出去就要有回不來的心理準備了」、「腳麻走不掉也沒什麼不好，主要看你未來規劃」、「看你想追求的東西，另一個朋友在台積電，每一季都去日本爽，錢也沒有低多少，只是聽說平常工作沒什麼熱情就是了，就單純工作跟生活，但也沒什麼不好，每次看他在IG上照片笑得燦爛，我都在谷歌餐廳邊吃邊看邊罵髒話。」