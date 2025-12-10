港務公司「健康職場標竿獎—銀獎」　健康促進成果深獲肯定

▲港務公司高傳凱行政副總經理(右)代表領取「健康職場標竿獎—銀獎」。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司積極推動企業健康文化與員工健康促進，從健康檢查資料分析員工體位、三高與代謝異常高風險族群，據此推動精準化健康促進措施，成效深獲肯定，於衛生福利部國民健康署辦理的「114年績優健康職場與優良推動人員評選活動」中，榮獲「健康職場標竿獎—銀獎」，今(10)日由港務公司高傳凱行政副總經理代表受獎。

港務公司王錦榮總經理表示，港務公司秉持「以人為本」的核心理念，將健康促進納入公司治理，從制度、環境、人力配置到健康策略全面精進，打造安全、健康、幸福的優質職場；本次獲獎，是對港務公司歷年來努力推動健康促進工作的肯定，象徵公司持續深化健康文化的決心。

高傳凱指出，港務公司針對員工久坐風險，於每日10點與15點播放15分鐘健康操影片，並由該公司王總經理錄製短片提醒鼓勵員工動起來，使71.3%員工提升伸展頻率、77.8%強化久坐風險意識。其中，59.2%參與運動補助計畫員工成功改善體位，高風險員工健康促進課程參與率亦達68.8%，整體健康改善成效顯著。

▲高傳凱(中)率港務公司健康職場推動團隊，共同參加頒獎典禮。（圖／港務公司）

同時，港務公司推動生育支持措施，自費產檢補助最高1萬元，懷孕初期(12周內)通報率達100%；也導入員工協助方案EAP，提供心理、法律與家庭等全方位支持，全面打造友善健康環境。

未來，港務公司將持續運用智慧科技提升健康管理效能，結合ESG與SDGs永續發展策略，擴大健康促進影響力至員眷與社區，持續打造健康、安全、永續的幸福企業。