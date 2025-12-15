科普現場！YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫　秒懂多軌道衛星應用

▲中華電信在2025亞洲技能競賽展覽主題為「網路韌性，應用無限」，透過專家曲博的詳盡解說，深入淺出介紹衛星通訊的應用。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

台灣位處地震帶、颱風頻繁，加上複雜的地緣政治環境，網路通訊的穩定性格外重要，在2025年亞洲技能競賽的活動現場，中華電信展出攤位成為科技界關注的焦點！本次展覽的主題定為「網路韌性，應用無限」，此處所謂的「韌性」，意即無論面對何種情境或挑戰，皆能保持通訊網路的暢通無阻，為了具體實現這項目標，中華電信特別提出了「海地星空」計畫，透過專家曲博的詳盡解說，深入探討衛星通訊的應用，打造出全台最強災害備援網路系統！

▲2025年亞洲技能競賽的活動現場，中華電信的攤位吸引大批學子駐足體驗。

▲中華電信「海地星空」計畫打造綿密網路環境，無論面對何種情境或挑戰，皆能保持通訊暢通無阻。

「海地星空」計畫確立了多層次的通訊基礎架構，包含海面下的光纖纜線、地面上的基地台及微波接收站，以及最重要的外太空衛星系統，為了讓觀眾更了解多軌道衛星應用，YTR曲博陪同ETtoday特派員導覽攤位，中華電信的衛星通訊應用橫跨海、陸、空三個維度，以建立全面的訊號覆蓋與備援能力，其中「海上應用」主要服務於在海上航行的船隻，透過衛星提供必要的通訊支援，「陸地應用」指的是地面的接收站，一般地面接收站主要依賴4G/5G基地台，但在偏鄉、離島，或發生重大災難導致所有基地台斷訊的緊急時刻，就需要使用衛星通訊，此時就要仰賴中低軌道衛星應用保持通訊暢通；「空中應用」則是中華電信透過與原廠的合作，即使在飛機等航空器上也能夠穩定使用衛星通訊服務。

▲中華電信攤位展出的衛星模型，以直觀方式呈現低中高軌道衛星應用。

到底什麼是低中高軌道衛星？中華電信攤位展出的衛星模型，以直觀方式呈現三種軌道的結構與功能，讓民眾能一眼看懂台灣近年積極投入的太空科技布局，首先是討論度最高的低軌道衛星，距離地表僅約1,200公里，主要應用在觀測衛星，由於距離地球最近，訊號從地面傳輸到衛星再返回地面的時間最短、反應速度最快，低軌道衛星的移動速度快，地面接收天線必須持續追蹤該衛星，為此，科學家發明出「相位陣列天線」，利用大量天線產生的電磁波，去控制電磁波的方向，這樣就能夠追蹤那顆衛星，確保通訊的韌性。

▲中軌道衛星距離地球表面約8,000公里，主要應用是導航衛星。

中軌道衛星距離地球表面約8,000公里，主要應用是導航衛星，例如大眾熟知的GPS導航系統所使用的即是中軌道衛星，雖然其通訊延遲時間較低軌道衛星長，但在覆蓋全球範圍時，所需的衛星數量比低軌道衛星少。高軌道衛星距離地球表面高達35,786公里，主要應用在電視轉播、船舶通信，好處是同步衛星，僅需三顆衛星即可將整個地球包圍覆蓋，大幅減少了發射衛星的需求，所以會固定在地球上方的某一個地方，但因距離遙遠導致電磁波傳輸的延遲時間較長。

▲高軌道衛星距離地球表面高達35,786公里，僅需三顆衛星即可將整個地球包圍覆蓋。

現今大家都是使用手機上網，在家使用Wi-Fi上網，針對在特殊地區或特殊狀況下的通訊需求，如偏遠山區收不到訊號或災難發生時所有基地台都斷訊時也有備案，中華電信的多軌道衛星通訊車正是為此目的而設計！

▲偏遠山區收不到訊號或災難發生時所有基地台都斷訊，中華電信的多軌道衛星車就能派上用場。

中華電信展示的多軌道衛星通訊車吸引許多民眾圍觀，它能夠同時支援高、中、低三種軌道的衛星通訊。車輛配備了碟型天線用於接收高軌道衛星，以及車頂上的平板天線用於接收低軌道衛星，這輛通訊車除了肩負衛星通訊的任務外，同時還配置了支援4G/5G網路用的基地台，提供多層次的網路備援。

▲小型接收器是高軌道衛星接收設備，具有可折疊特性。

此外，中華電信也展示了一款體積輕巧且移動性高的小型接收器，這款外觀類似小耳朵的碟型裝置可接收高軌道衛星訊號，由於其可折疊特性，最終能夠收納成一個小型包裹，方便人員背負至任何地點進行快速部署，極大提升了緊急通訊的機動性，透過這些技術的積極投入與建設，中華電信建構了完善的通訊網路，以行動實踐了「永遠走在最前面」的企業核心價值。

