台積電今除息！第20次「秒填息秀」受關注　1296億股利資金注台股

▲台積電（2330）今天進行第2季現金股利除息。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導　

晶圓代工龍頭台積電（2330）今天進行第2季現金股利除息，每股將配發5元，預計2026年1月8日發放，總計將釋出約1296.66億元，為台股挹注可觀資金。這次除息能否再次上演第20次的秒填息秀，也成為市場矚目焦點。

台積電昨（10）日股價大漲25元，收在1505元，不僅創下除息前的歷史新高，也比9月16日的1255元高出許多。外資昨日大舉買進7567張，顯示他們看好公司後市並積極參與除息。市場普遍關注，台積電能否複製過去「秒填息」的表現。

自2019年改為每季配息以來，台積電已完成25次除息，其中19次在當天或短時間內就完成填息，最久也只需15個交易日。台積電ADR在美國時間10日漲6.71美元、漲幅2.21％，收310.12美元，反映國際投資人信心，今天有機會上演第20次的秒填息秀。

台積電10日公布11月營收達3436.14億元，雖較上月略減6.5%，但較去年同期大增24.5%，創單月歷史第三高紀錄、11月新高。累計前11個月營收達3.47兆元，年增32.8%，顯示營運動能持續強勁。

