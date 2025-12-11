台積電1500元還可以買嗎　專家1原因勸進：風險比5年前更低

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（2330）10日股價收在1505元，今（11）日除息5元、將從1500元開出，市場上又掀起「現在還能不能進場」的老問題。財經部落客「傻多棒喬飛」分享自己從2019年就投資台積電的經驗，直言現階段買進台積電，風險比5年前更低。

知名財經部落客「傻多棒喬飛」在臉書粉專發文指出，他2019年就開始布局台積電，見證股價從250元一路飆升至1500元，累積獲利達六倍。不過，喬飛強調，雖然早期報酬驚人，但那時候的風險，其實比現在大得多。

喬飛回憶，自己剛入手台積電時，市場對先進製程需求充滿疑慮，甚至有「先進製程無用論」流傳，導致股價劇烈波動。疫情期間，台積電還曾被質疑連核心需求都不穩。如今，AI產業起飛、高效能運算需求明確，加上美日新廠陸續完工，這些原本讓人擔心的不確定因素，幾乎都已經排除了。

他舉例，現在如果1500元進場、持有到2030年股價翻倍，表面上看報酬率不如五年前那麼誇張。但從風險角度來看，現在的投資人其實處於更安全的位置，因為面對的未知遠低於過去。喬飛進一步指出，現在持續投入、長期布局，五年後的平均報酬率，其實可能和他過去五年差不多，甚至風險更低。他認為，台積電現在的穩定性和全球布局優勢，讓「買在高點」不再等於「高風險」。