ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

炸裂台股投資市場！00991A 募集規模破百億　成為台股主動式ETF募集王

財經中心／綜合報導

主動ETF的市場熱度，在12月正式炸裂！12/3登場的復華未來50（00991A）募集僅兩天就突破50億元並完成申請成立，券商更傳出其募集規模在飛躍百億元大關後，已達108億元。成為新一任的台股主動式ETF募集王，一舉躍居市場新主流，顯示投資人對主動式ETF的信心與需求全面升溫。

炸裂台股投資市場，00991A 募集規模破百億，成為台股主動式ETF募集王（圖／業者提供）

▲圖片產製：google notebookLM。

台股結構性的現象越來越明顯，掌握「未來」成主流
觀察00991A募集超過百億元，主要是近年台股投資風向明顯轉變，過去屬於「被動式ETF天下」的格局正快速鬆動。根據CMoney截至2025/12/9資料，自今年5月台灣首檔主動式ETF上市以來，不到7個月已累積13檔掛牌上市，整體規模突破1,094億元，速度之快超乎市場預期。

其中又以台股主動式ETF成長最為快速，目前五檔合計近870億元，佔整體主動ETF規模達到八成左右，顯示台股投資人已從原本的指數型商品，逐漸轉向「尋求超額報酬」的主動式策略，尤其是成立以來不到一年的報酬率動輒5~6成，更讓網友決定「打不贏就加入」。

這幾年台股有一個結構性的現象越來越明顯：真正撐起未來五到十年成長動能的公司，很多還不在台灣50裡，而是卡在市值51到150名的那段「成長帶」。也就是說，下一批大型股，多半正在這個區間孕育。而「台灣未來50主動式ETF」就是從這核心思路出發來找尋標的，

【績效證明實力】主動ETF表現亮眼，成立來績效動輒5~6成
事實上，台股主動式ETF吸金能力主要靠績效加持，多檔主動ETF自5月陸續成立以來，規模不但翻倍成長，成立以來績效也動輒5~6成，讓投資人看見「主動策略能選強剔弱」的優勢，也加速了資金從被動式產品外溢，轉向可靈活操作、能挑選趨勢股的主動式ETF。

而甫完成募集的00991A「台灣未來50」雖然沒有指數可以追蹤，但投資專家「萬鈞法人視野」觀察，「台灣未來50主動式ETF」不是去複製現在的台灣50，而是去提前布局「未來可能會進台灣50」的成長股。復華用十多年的數據回測過：市值51–150名這段長期報酬其實常常優於前50，因為真正的大波段都發生在公司還在擴張期的時候，而不是變成大型權值之後。把這段結構變化整理成ETF，等於把台股成長曲線前半段的收益，用一個籃子統整起來。

更有意思的是，隨著募集中討論度飆升，不少熟門熟路的投資老手開始自行爬文研究該基金經理人與復華投信旗下的台股基金績效，結果卻意外挖到一串「驚人的成績單」。

像是復華長年布局的 「高成長基金」（1998/10/17成立） 與 「中小精選基金」（2001/4/3成立），截至 9 月底的累積報酬率竟超過 18 倍，甚至在各大基金平台都名列台股長期績效前段班。這組數據曝光後，立即引爆網路話題區：「難怪這次大家搶著買 00991A！」

留言瞬間歪樓成績效見證大會：「這個經理人的基金，半年能做出 70% 的績效，太扯！」、「研究後直接加入募集，打不贏就加入。」、「只會酸的人才笑別人買 ETF，有看過復華台股基金績效有多猛嗎？」、「看完經理人操盤紀錄，我連猶豫的時間都沒有，直接跟著買。」

投資人普遍認為：如果一位經理人能在傳統台股基金中創造如此亮眼的長期績效，那他操盤的主動式 ETF，自然更值得提前卡位。

台股投資人轉向主動ETF？三大原因一次看懂
一、成分股不再被綁住
市值型ETF必須買入大型股，但大型股有時已「沒趨勢、沒成長」。主動ETF不受編制限制，能先剔除走弱產業，再在市值50大外尋找成長黑馬，更能抓住趨勢。

二、行情越高越需要分散風險
投資人不再只hold一檔大盤ETF，而是希望多一條通往「超越大盤」的路。主動ETF因為策略彈性高，正好滿足這個需求。

三、AI 時代選股革命來臨
AI、半導體供應鏈與全球科技強勢股不斷輪動，主動式ETF更能捕捉新題材、新趨勢，彌補傳統市值型ETF反應較慢的缺點。

今年下半年台股走勢亮眼，指數震盪加劇、族群輪動速度也明顯升高，一般投資人要自己抓波段與選標的難度愈來愈高。此時不妨善用具高度操作彈性、由專業團隊主動調整持股的主動式ETF，協助掌握景氣修復與企業成長帶來的投資契機。復華「台灣未來50主動式ETF」（00991A）已順利完成募集，預計於 12/18 正式掛牌上市，尚未「上車」的投資人，仍可於掛牌後透過各大券商於集中市場買進ETF單位數，分批逢回布局，把握提早卡位「未來50」成長列車的機會。

炸裂台股投資市場，00991A 募集規模破百億，成為台股主動式ETF募集王（圖／業者提供）

關鍵字： 00991A台灣未來50主動ETF主動式ETF募集王台股成長帶51到150主動ETF績效亮眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

推薦閱讀

Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍　陳立武身份惹議

Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍　陳立武身份惹議

根據外媒路透社報導，AI 晶片新創 Rivos 的併購爭奪戰內幕曝光，牽動其中的竟是同一個人，也就是Rivos董事長、同時也是英特爾（Intel）執行長的陳立武（Lip-Bu Tan）。

2025-12-11 11:45
2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

聯準會（Fed）宣布降息1碼，激勵美股走揚，而今（11）日台股一度上攻28500點，而台股主動式ETF表現搶眼，主動統一台股增長（00981A）上漲1.48%，來到16.58元新高，而主動群益台灣強棒ETF（00982A）上攻14.2元完成填息走勢。

2025-12-11 11:29
記憶體撐盤！華東亮燈刷天價　母公司華邦電爆17萬張大量抗跌

記憶體撐盤！華東亮燈刷天價　母公司華邦電爆17萬張大量抗跌

台股創高後獲利了結賣壓出籠，今（11）日在台積電（2330）填息後翻黑的壓力下，指數跌逾百點，籌碼持續向記憶體股華邦電（2344）及其子公司華東（8110）靠攏，其中華邦電盤中湧入逾17萬張成交量漲約2%、華東挾近10萬張成交量衝上漲停再刷天價。

2025-12-11 10:38
蔡明忠年年申讓富邦金做公益　今年送出股票市值2.38億

蔡明忠年年申讓富邦金做公益　今年送出股票市值2.38億

富邦金董事蔡明忠昨（10）日申報轉讓2500張富邦金股票給兩個基金會，當中1250張贈與台北富邦商業銀行受託承翰教育公益信託基金（簡稱承翰）財產專戶，其餘1250張贈與台北富邦商業銀行受託如是社會福利公益信託基金（簡稱如是）財產專戶，依照富邦金昨日收盤價95.2元估算，蔡明忠送出市值近2.38億元股票做公益。

2025-12-11 10:08
國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

國泰世華銀行與「亞洲萬里通」攜手合作十周年，全球首張「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」自2015年推出以來深受旅遊愛好者與品味消費族群青睞，隨旅遊市場復甦再創合作高峰。國泰世華統計，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾3成。

2025-12-11 10:00
AI賭盤反噬！甲骨文雲收入不如預期盤後崩11%　拖累輝達、超微

AI賭盤反噬！甲骨文雲收入不如預期盤後崩11%　拖累輝達、超微

AI熱潮出現變數！雲端與資料庫巨頭甲骨文（Oracle）11日公布2025財年第二季財報，雖然每股盈餘（EPS）大幅優於市場預期，但雲端收入未達標、加上保守的財測，導致投資人信心動搖，股價在盤後交易中閃崩 11%。消息也拖累整體AI族群走弱，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及雲端服務商 CoreWeave 紛紛下挫。

2025-12-11 09:57
台積電秒填息！漲15元至1515　台股大漲167點刷28568點新高

台積電秒填息！漲15元至1515　台股大漲167點刷28568點新高

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以28385.23點開出，指數下跌15.5點，跌幅0.05％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下指數翻紅漲167.29點刷28568.02點新高。

2025-12-11 09:03
家庭結構多樣化！跨世代財富布局超前部署　12／18理財憑中信預知傳承眉角

家庭結構多樣化！跨世代財富布局超前部署　12／18理財憑中信預知傳承眉角

轟動一時的「五億高中生」案件終在2025年10月塵埃落定，但從案件背後卻衍生出外籍配偶與多元成家已成為現在社會的常態，加上單身貴族，或是離婚獨居族群逐漸增加，面對家庭組成分子多樣化下，辛苦一輩子資產該如何避免提早給繼承者後，導致自己孤苦無依；即早規劃傳承不再是有錢人的專利，別讓一輩子的辛苦錢付諸流水。

2025-12-11 09:00
00949菁英濃度高！一次囊括商社、半導體與消費霸主　買進日股關鍵贏家

00949菁英濃度高！一次囊括商社、半導體與消費霸主　買進日股關鍵贏家

受惠經濟復甦、獲利改善與政策改革三多助攻，日股今年強勢走揚，展望後市，專家分析，首相高市早苗上任後頻頻釋出利多，致力打造「企業友善」且更具韌性的「強健經濟」，政策紅利加持下，日股後市仍看俏。

2025-12-11 08:30
慧洋董座藍俊昇回饋家鄉　加訂多用途輪擴充澎湖貨運運力

慧洋董座藍俊昇回饋家鄉　加訂多用途輪擴充澎湖貨運運力

目前位居散裝航運股股王慧洋海運(2637)董事長藍俊昇是澎湖人，為回饋故鄉，以百麗航運經營澎湖與台灣本島間的客、貨運航線，昨(10)日下午透過視訊簽約儀式，向日本村上造船廠訂造第二艘1600噸多用途貨輪，預計2027年10月交船，屆時將以3艘貨輪服務澎湖進出各類貨載。

2025-12-11 07:00

讀者迴響

熱門新聞

台積電秒填息！漲15元至1515　台股大漲167點刷28568點新高

謝金河：預見2026年潛力股

ETF大換血　謝金河點名近20檔！PTT哀號：死亡筆記本

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

AI賭盤反噬！甲骨文雲收入不如預期盤後崩11%　拖累輝達、超微

一表看13家金控前11月賺進5604億元　國泰金居單月獲利王

台積電今除息！　關注第20次秒填息

北部超商295元買咖啡　刷載具中百萬

LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

台積電1500元還可以買嗎　專家1原因勸進

台灣大11月超車中華電信

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

5年來最差！中租前11月賺180億元、年減14％　EPS 10.23元

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

國籍航空11月營收出爐　客貨運皆旺帶動營運成長

快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾40.26點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366