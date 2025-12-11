炸裂台股投資市場！00991A 募集規模破百億　成為台股主動式ETF募集王

財經中心／綜合報導

主動ETF的市場熱度，在12月正式炸裂！12/3登場的復華未來50（00991A）募集僅兩天就突破50億元並完成申請成立，券商更傳出其募集規模在飛躍百億元大關後，已達108億元。成為新一任的台股主動式ETF募集王，一舉躍居市場新主流，顯示投資人對主動式ETF的信心與需求全面升溫。

▲圖片產製：google notebookLM。

台股結構性的現象越來越明顯，掌握「未來」成主流

觀察00991A募集超過百億元，主要是近年台股投資風向明顯轉變，過去屬於「被動式ETF天下」的格局正快速鬆動。根據CMoney截至2025/12/9資料，自今年5月台灣首檔主動式ETF上市以來，不到7個月已累積13檔掛牌上市，整體規模突破1,094億元，速度之快超乎市場預期。

其中又以台股主動式ETF成長最為快速，目前五檔合計近870億元，佔整體主動ETF規模達到八成左右，顯示台股投資人已從原本的指數型商品，逐漸轉向「尋求超額報酬」的主動式策略，尤其是成立以來不到一年的報酬率動輒5~6成，更讓網友決定「打不贏就加入」。

這幾年台股有一個結構性的現象越來越明顯：真正撐起未來五到十年成長動能的公司，很多還不在台灣50裡，而是卡在市值51到150名的那段「成長帶」。也就是說，下一批大型股，多半正在這個區間孕育。而「台灣未來50主動式ETF」就是從這核心思路出發來找尋標的，

【績效證明實力】主動ETF表現亮眼，成立來績效動輒5~6成

事實上，台股主動式ETF吸金能力主要靠績效加持，多檔主動ETF自5月陸續成立以來，規模不但翻倍成長，成立以來績效也動輒5~6成，讓投資人看見「主動策略能選強剔弱」的優勢，也加速了資金從被動式產品外溢，轉向可靈活操作、能挑選趨勢股的主動式ETF。

而甫完成募集的00991A「台灣未來50」雖然沒有指數可以追蹤，但投資專家「萬鈞法人視野」觀察，「台灣未來50主動式ETF」不是去複製現在的台灣50，而是去提前布局「未來可能會進台灣50」的成長股。復華用十多年的數據回測過：市值51–150名這段長期報酬其實常常優於前50，因為真正的大波段都發生在公司還在擴張期的時候，而不是變成大型權值之後。把這段結構變化整理成ETF，等於把台股成長曲線前半段的收益，用一個籃子統整起來。

更有意思的是，隨著募集中討論度飆升，不少熟門熟路的投資老手開始自行爬文研究該基金經理人與復華投信旗下的台股基金績效，結果卻意外挖到一串「驚人的成績單」。

像是復華長年布局的 「高成長基金」（1998/10/17成立） 與 「中小精選基金」（2001/4/3成立），截至 9 月底的累積報酬率竟超過 18 倍，甚至在各大基金平台都名列台股長期績效前段班。這組數據曝光後，立即引爆網路話題區：「難怪這次大家搶著買 00991A！」

留言瞬間歪樓成績效見證大會：「這個經理人的基金，半年能做出 70% 的績效，太扯！」、「研究後直接加入募集，打不贏就加入。」、「只會酸的人才笑別人買 ETF，有看過復華台股基金績效有多猛嗎？」、「看完經理人操盤紀錄，我連猶豫的時間都沒有，直接跟著買。」

投資人普遍認為：如果一位經理人能在傳統台股基金中創造如此亮眼的長期績效，那他操盤的主動式 ETF，自然更值得提前卡位。

台股投資人轉向主動ETF？三大原因一次看懂

一、成分股不再被綁住

市值型ETF必須買入大型股，但大型股有時已「沒趨勢、沒成長」。主動ETF不受編制限制，能先剔除走弱產業，再在市值50大外尋找成長黑馬，更能抓住趨勢。

二、行情越高越需要分散風險

投資人不再只hold一檔大盤ETF，而是希望多一條通往「超越大盤」的路。主動ETF因為策略彈性高，正好滿足這個需求。

三、AI 時代選股革命來臨

AI、半導體供應鏈與全球科技強勢股不斷輪動，主動式ETF更能捕捉新題材、新趨勢，彌補傳統市值型ETF反應較慢的缺點。

今年下半年台股走勢亮眼，指數震盪加劇、族群輪動速度也明顯升高，一般投資人要自己抓波段與選標的難度愈來愈高。此時不妨善用具高度操作彈性、由專業團隊主動調整持股的主動式ETF，協助掌握景氣修復與企業成長帶來的投資契機。復華「台灣未來50主動式ETF」（00991A）已順利完成募集，預計於 12/18 正式掛牌上市，尚未「上車」的投資人，仍可於掛牌後透過各大券商於集中市場買進ETF單位數，分批逢回布局，把握提早卡位「未來50」成長列車的機會。