蔡明忠年年申讓富邦金做公益　今年送出股票市值2.38億

▲富邦金控董事蔡明忠申請市值2.38億持股做公益。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
富邦金董事蔡明忠昨（10）日申報轉讓2500張富邦金股票給兩個基金會，當中1250張贈與台北富邦商業銀行受託承翰教育公益信託基金（簡稱承翰）財產專戶，其餘1250張贈與台北富邦商業銀行受託如是社會福利公益信託基金（簡稱如是）財產專戶，依照富邦金昨日收盤價95.2元估算，蔡明忠送出市值近2.38億元股票做公益。
根據公開資訊觀測站資訊，這兩筆申讓期間自昨（10）日起至明（12）日止，預計本周即可完成。
另外，蔡明忠選擇的受贈對象「台北富邦商業銀行受託承翰教育公益信託基金財產專戶」背後有一段故事。蔡明忠與妻子陳藹玲育有2男2女，最小兒子蔡承翰因為腦部發育不全，在出生前曾被人診斷「生下來也活不過2個月」，不過蔡家人悉心照料下成長，蔡明忠也曾向外坦言，因為這個小兒子，讓他學會對生命更謙卑。
因此，蔡明忠在2016年6月以蔡承翰的名義成立教育公益信託基金，該基金目的從事教育公益，包含「學校教育」、「社會教育」、「體育」及「青年發展」四大類，近三年來蔡明忠都在第四季之際申讓持股，2023年承翰、如是兩基金會各得2500張富邦金股票，2024年則是承翰2000張、如是3000張，今年分別1250張，合計2500張。
