Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍 陳立武身份惹議

根據外媒路透社報導，AI 晶片新創 Rivos 的併購爭奪戰內幕曝光，牽動其中的竟是同一個人，也就是Rivos董事長、同時也是英特爾（Intel）執行長的陳立武（Lip-Bu Tan）。

2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價 00982A填息達陣

聯準會（Fed）宣布降息1碼，激勵美股走揚，而今（11）日台股一度上攻28500點，而台股主動式ETF表現搶眼，主動統一台股增長（00981A）上漲1.48%，來到16.58元新高，而主動群益台灣強棒ETF（00982A）上攻14.2元完成填息走勢。

記憶體撐盤！華東亮燈刷天價 母公司華邦電爆17萬張大量抗跌

台股創高後獲利了結賣壓出籠，今（11）日在台積電（2330）填息後翻黑的壓力下，指數跌逾百點，籌碼持續向記憶體股華邦電（2344）及其子公司華東（8110）靠攏，其中華邦電盤中湧入逾17萬張成交量漲約2%、華東挾近10萬張成交量衝上漲停再刷天價。

蔡明忠年年申讓富邦金做公益 今年送出股票市值2.38億

富邦金董事蔡明忠昨（10）日申報轉讓2500張富邦金股票給兩個基金會，當中1250張贈與台北富邦商業銀行受託承翰教育公益信託基金（簡稱承翰）財產專戶，其餘1250張贈與台北富邦商業銀行受託如是社會福利公益信託基金（簡稱如是）財產專戶，依照富邦金昨日收盤價95.2元估算，蔡明忠送出市值近2.38億元股票做公益。

國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

國泰世華銀行與「亞洲萬里通」攜手合作十周年，全球首張「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」自2015年推出以來深受旅遊愛好者與品味消費族群青睞，隨旅遊市場復甦再創合作高峰。國泰世華統計，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾3成。

AI賭盤反噬！甲骨文雲收入不如預期盤後崩11% 拖累輝達、超微

AI熱潮出現變數！雲端與資料庫巨頭甲骨文（Oracle）11日公布2025財年第二季財報，雖然每股盈餘（EPS）大幅優於市場預期，但雲端收入未達標、加上保守的財測，導致投資人信心動搖，股價在盤後交易中閃崩 11%。消息也拖累整體AI族群走弱，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及雲端服務商 CoreWeave 紛紛下挫。

台積電秒填息！漲15元至1515 台股大漲167點刷28568點新高

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以28385.23點開出，指數下跌15.5點，跌幅0.05％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下指數翻紅漲167.29點刷28568.02點新高。

家庭結構多樣化！跨世代財富布局超前部署 12／18理財憑中信預知傳承眉角

轟動一時的「五億高中生」案件終在2025年10月塵埃落定，但從案件背後卻衍生出外籍配偶與多元成家已成為現在社會的常態，加上單身貴族，或是離婚獨居族群逐漸增加，面對家庭組成分子多樣化下，辛苦一輩子資產該如何避免提早給繼承者後，導致自己孤苦無依；即早規劃傳承不再是有錢人的專利，別讓一輩子的辛苦錢付諸流水。

00949菁英濃度高！一次囊括商社、半導體與消費霸主 買進日股關鍵贏家

受惠經濟復甦、獲利改善與政策改革三多助攻，日股今年強勢走揚，展望後市，專家分析，首相高市早苗上任後頻頻釋出利多，致力打造「企業友善」且更具韌性的「強健經濟」，政策紅利加持下，日股後市仍看俏。

慧洋董座藍俊昇回饋家鄉 加訂多用途輪擴充澎湖貨運運力

目前位居散裝航運股股王慧洋海運(2637)董事長藍俊昇是澎湖人，為回饋故鄉，以百麗航運經營澎湖與台灣本島間的客、貨運航線，昨(10)日下午透過視訊簽約儀式，向日本村上造船廠訂造第二艘1600噸多用途貨輪，預計2027年10月交船，屆時將以3艘貨輪服務澎湖進出各類貨載。