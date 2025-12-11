Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍　陳立武身份惹議

▲英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒報導，AI 晶片新創 Rivos 的併購爭奪戰內幕曝光，牽動其中的竟是同一個人，也就是Rivos董事長、同時也是英特爾（Intel）執行長的陳立武（Lip-Bu Tan）。

根據路透社報導指出，陳立武今年夏天曾向英特爾董事會建議收購 Rivos，但遭到董事會否決，理由是他同時代表兩家公司立場，存在利益衝突，加上尚未提出明確的 AI 佈局策略，難以支撐此一併購方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在董事會拒絕後，陳立武請 Intel 內部主管提出新的 AI 計畫，促成 Intel 與 Rivos 展開合作談判；但形勢急轉直下，因為社群巨頭 Meta 已率先接觸 Rivos，並提出收購意向。

Meta 的出手反而推動 Intel 加碼追價，雙方相互競價，讓 Rivos 估值迅速拉升。Rivos 今年募資時計畫追求約 20 億美元（約新台幣 640 億元） 估值，但在 Meta 與 Intel 的拉鋸之下，最終報價組合被推升至約 40 億美元，遠超過原本目標。

最終，Meta 在 9 月宣布將收購 Rivos，而激烈的競價過程，也讓這家新創公司拿到比預期更優渥的條件。