不靠偏財！他用正念養出「正財運體質」　科學化召喚財神00924賺千萬

ETF投資在台灣愈來愈普及，許多人習慣到理財論壇交換心得。近日在台灣知名ETF與基金討論區「強基金」出現一篇分享「科學化召喚財神」的爆紅文章。一位網友公開自己靠正念養出「正財運體質」，建立科學化召喚財神的方法，他用這套正念心法把資產從2,200萬在過去兩年一口氣滾到7,387萬，引發投資社群大量討論。

原PO表示，他完全不是能靠偏財致富的人，連刮刮樂都少買。2025年初到紫南宮求發財金後，第一件事不是買彩券，而是直接買進140張ETF 00924，並搭配00662、00646、006208打造科技股、美股及台股的資產配置。後續再透過融資，把本金放大兩倍，使ETF報酬倍速跳升。「00924最後加到365張，AI時代美國成長股真的跑得比美股市值型還猛。」他說。

不過最吸引網友的，是他提出的養成「正財運體質」的三個訓練方法：保持正向並能轉化情緒、懂得取捨與聚焦、重視長期視野優於短期利益。原PO強調，真正的正財運不是玄學，而是行為習慣。

這篇文章在強基金投資社群內迅速登上熱門，多位網友回覆正向心得，表示「這文章充滿正能量，看完都很興奮」、「滿滿的正能量銀幕裡溢出來了」。但更多回文笑翻全場，多人自嘲「我也沒偏財運，尾牙都抽不到，教召卻中了兩次」、「最常中獎的是流感」、「此生中過最大獎是兩個孩子」；還有人分享自己的偏財悲劇：「人生唯一一次發票中1000元，剛好感冒吃膠囊沒喝水，搞到食道潰瘍。」

這篇討論展現了獨特的正念投資哲學，越來越多人不是靠運氣，而是透過金融論壇、長期持有ETF、投資社群交流，找到專屬自己的投資節奏。原PO最後寫下讓網友瘋狂按讚的這段話：「當你能管理好情緒、不被雜訊干擾、專注在可複利的方向、並堅持長期視野優於短期利益，你就會發現......舉頭三尺有財神，祂正對著你微笑。」

