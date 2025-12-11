DeepSeek遭爆偷用Blackwell晶片 輝達：未獲幽靈機房線報

根據美媒《The Information》報導，中國AI新創 DeepSeek 涉嫌使用走私的輝達Blackwell 旗艦晶片進行新一代模型開發，引發外界高度關注。由於 Blackwell 已被列入美國禁輸名單，相關消息也再度牽動美中AI競逐敏感神經。

2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價 00982A填息達陣

聯準會（Fed）宣布降息1碼，激勵美股走揚，而今（11）日台股一度上攻28500點，而台股主動式ETF表現搶眼，主動統一台股增長（00981A）上漲1.48%，來到16.58元新高，而主動群益台灣強棒ETF（00982A）上攻14.2元完成填息走勢。

記憶體撐盤！華東亮燈刷天價 母公司華邦電爆17萬張大量抗跌

台股創高後獲利了結賣壓出籠，今（11）日在台積電（2330）填息後翻黑的壓力下，指數跌逾百點，籌碼持續向記憶體股華邦電（2344）及其子公司華東（8110）靠攏，其中華邦電盤中湧入逾17萬張成交量漲約2%、華東挾近10萬張成交量衝上漲停再刷天價。

一雙無形手壓著權值股！ 專家：財報新制引爆壽險拋售潮

聯準會降息不確定因素化解，近期台股重返2萬8千點大關，明年景氣能見度高，似乎有一雙無形手壓著大型權值股，鈞弘資本執行長沈萬鈞在臉書專文提指出，壽險業要接軌IFRS 17 與 TW-ICS，讓壽險被迫出脫持股，待接軌後，壽險就把資金放在耐久度高、波動低、現金流穩定、長期成長明確的公司。

Meta、Intel搶同一家！Rivos估值被炒到翻倍 陳立武身份惹議

根據外媒路透社報導，AI 晶片新創 Rivos 的併購爭奪戰內幕曝光，牽動其中的竟是同一個人，也就是Rivos董事長、同時也是英特爾（Intel）執行長的陳立武（Lip-Bu Tan）。

Fed暗示暫停降息 成長穩、降息緩有利美國非投資等級債

一如預期昨（10）日聯準會宣布降息一碼，基準利率落在3.5%~3.75%，富蘭克林證券投顧表示，聯準會釋出明年可能暫停降息的訊號，並上調美國經濟成長預期，債市投資宜靠攏與經濟成長連動性高、利率敏感度低的美國非投資等級債。

薪資中位數年齡教育差很大 40歲以上破4萬、碩士有逾6萬

上班族「薪情」變化一向是關注焦點。主計總處統計揭露今年前10月全體受僱員工經常性薪資中位數為新台幣3萬8319元，年增3%；其中年齡年資影響工作經驗，未滿30歲者薪資中位數僅3萬元出頭，直到40至49歲的年齡層，薪資中位數才突破4萬元。

快訊／台股收盤大跌375.98點 台積電跌30元至1470

台股今（11日）開低走低，加權指數終場大跌375.98點，以28024.75點作收，跌幅1.32％，成交量5178.1億元。

快訊／台積電帶頭殺！台股收盤前狂瀉415點 失守2萬8

台積電（2330）秒填息後多頭攻勢熄火，股價翻黑午盤後進一步走弱，收盤前20分鐘台積電重挫35元或2.33%，砍至1465元；台股指數也由大漲轉跌逾400點，至下午1點17分指數已挫416.54點，退至27984.19點，失守2萬8。

蔡明忠年年申讓富邦金做公益 今年送出股票市值2.38億

富邦金董事蔡明忠昨（10）日申報轉讓2500張富邦金股票給兩個基金會，當中1250張贈與台北富邦商業銀行受託承翰教育公益信託基金（簡稱承翰）財產專戶，其餘1250張贈與台北富邦商業銀行受託如是社會福利公益信託基金（簡稱如是）財產專戶，依照富邦金昨日收盤價95.2元估算，蔡明忠送出市值近2.38億元股票做公益。