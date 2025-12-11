DeepSeek遭爆偷用Blackwell晶片　輝達：未獲幽靈機房線報

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

根據美媒《The Information》報導，中國AI新創 DeepSeek 涉嫌使用走私的輝達Blackwell 旗艦晶片進行新一代模型開發，引發外界高度關注。由於 Blackwell 已被列入美國禁輸名單，相關消息也再度牽動美中AI競逐敏感神經。

對此，輝達週三發聲明否認掌握相關跡象，並表示目前沒有任何證據顯示有廠商透過所謂「幽靈機房」手法走私晶片入境。

「我們沒有看到任何實質證據，也未收到任何線報，顯示存在為了欺騙我們及OEM夥伴而搭建、拆除、再重建的幽靈資料中心。」輝達發言人指出，「儘管這類走私情節看起來相當牽強，我們仍會追查所有收到的資訊。」

輝達近年因掌握AI關鍵算力成為產業最大贏家，但硬體的重要性也讓公司與中國市場的關係成為美國政壇焦點。美國政府先前全面封鎖 Blackwell 對中出口，而美國前總統川普本週則宣布，將放行輝達 H200 晶片銷往「經核准的中國客戶」，但條件是美方將抽取 25% 分潤，引發共和黨內部部分人士反彈。

DeepSeek 今年初以推理模型 R1 在全球爆紅，以遠低於美企成本的訓練方式登上排行榜，讓美科技界震撼。該公司 8 月也暗示，中國即將推出能支撐自家AI系統的「下一代自製晶片」。