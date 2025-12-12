快訊／台積電漲10元至1480　台股開盤大漲200點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股11日漲跌互見，台股今（12）日以上漲72.79點、28097.54點開出，指數續上攻，反彈大漲200點，指數來到28226點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1475元，漲幅0.34％，後再上漲至1480元；鴻海（2317）上漲1元至227元；聯發科（2454）下跌5元至1390元；廣達（2382）上漲2元來到290元；長榮（2603）上漲1.5元至182元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲646.26點或1.34％，收在48704.01點；標準普爾500指數上漲14.32點或0.21％，收6901.0點；那斯達克指數下跌60.3點或0.25％，收在23593.86點；費城半導體指數下跌56.01點或0.75％，收7411.48點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48704.01
|▲646.26
|▲1.34%
|S&P500
|6901.0
|▲14.32
|▲0.21%
|NASDAQ
|23593.86
|▼60.3
|▼0.25%
|費城半導體指數
|7411.48
|▼56.01
|▼0.75%
資料來源：證交所
