快訊／台積電漲10元至1480　台股開盤大漲200點

記者林潔禎／台北報導

美股11日漲跌互見，台股今（12）日以上漲72.79點、28097.54點開出，指數續上攻，反彈大漲200點，指數來到28226點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1475元，漲幅0.34％，後再上漲至1480元；鴻海（2317）上漲1元至227元；聯發科（2454）下跌5元至1390元；廣達（2382）上漲2元來到290元；長榮（2603）上漲1.5元至182元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲646.26點或1.34％，收在48704.01點；標準普爾500指數上漲14.32點或0.21％，收6901.0點；那斯達克指數下跌60.3點或0.25％，收在23593.86點；費城半導體指數下跌56.01點或0.75％，收7411.48點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48704.01 ▲646.26 ▲1.34% S&P500 6901.0 ▲14.32 ▲0.21% NASDAQ 23593.86 ▼60.3 ▼0.25% 費城半導體指數 7411.48 ▼56.01 ▼0.75%

