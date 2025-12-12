博通神祕千億大單揭曉！執行長證實：Anthropic下單　加碼買Google最新TPU

▲博通。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

博通（Broadcom）執行長陳福陽（Hock Tan）今日在法說會上正式揭露，9 月時提到的「100 億美元神祕客戶」正是 AI 新創 Anthropic，訂購內容為 Google 最新一代 TPU「Ironwood」整櫃伺服器機架。更令人意外的是，Anthropic 在最新一季又追加了 110 億美元訂單，總金額高達 210 億美元。

陳福陽表示，博通不僅供應客製 ASIC（XPUs），此次更是直接提供整機架級的 AI 計算設備，Anthropic也成為博通第四家 XPU 客戶；博通同時透露，已拿下第五家客製晶片客戶，第四季下單金額達 10 億美元，但客戶身分仍未公開。

根據外媒《CNBC》報導，雖博通鮮少透露大型客戶名單，但先前市場普遍猜測該 100 億美元大單可能來自 OpenAI。當時博通即否認，並強調OpenAI已有自己的採購協議。如今答案揭曉，市場焦點重新轉向 Anthropic 與 Google 的大型合作架構。

Anthropic 在 10 月與 Google Cloud 宣布規模達「數百億美元」的合作案，未來將可使用最多 100 萬顆 Google TPU，並預計在 2026 年新增超過 1 GW 的 AI 算力。

Anthropic 一直採「多雲＋多晶片」策略，將工作負載分散於 Google TPU、AWS Trainium 以及 Nvidia GPU，依訓練、推理與研究目的選擇最佳平台。Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 先前就指出，Anthropic 大幅擴增 TPU 使用量，正反映出其「價格效能明顯領先」。

Google 近年積極將自家 TPU 作為雲端差異化戰略，並首次全面開放 TPU 給客戶以服務模式使用。分析師普遍認為，TPU 是目前最具競爭力、可真正與 Nvidia GPU 抗衡的 AI 計算選項，隨著電力供應成為全球 AI 最大瓶頸，Google 將有望靠自家 ASIC 取得更多雲端市占。