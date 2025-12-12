聯準會政策偏鴿　降息環境投資等級債迎來評價修復行情

▲降息環境有利投資等級債。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）在12月會議宣布降息一碼，最新公布的經濟預測（SEP）同步下調通膨與核心通膨至 2.4% 與 2.5%，象徵政策基調正式轉向寬鬆，主動富邦動態入息（00982D）ETF經理人黃詩紋表示，本次降息是Fed後疫情時代調整政策的重要里程碑，投資等級債具備信用體質佳、違約率低的特性，在降息環境中不僅具備價格彈升空間，亦能提供穩定收益來源，是降息循環中具吸引力的核心資產之一。

Fed亦維持明年再降息一次的預測，並將自12月12日起啟動新一輪國庫券購買計畫，確保銀行準備金維持在充裕水準，政策訊號偏鴿，在利率下行循環逐步成形下，投資等級債的評價修復行情備受市場期待，資金重新關注高品質債券的配置價值。

黃詩紋進一步指出，主動式債券ETF在本輪債市多頭中具備三大策略優勢：主動調整存續期間，能因應利率下行階段，放大債券價格彈升幅度；Fed預估通膨可望於2027–2028年回落至2%水準，信用風險維持低檔，有助投資等級債表現；主動策略可依景氣、匯率與利率狀況靈活調整債券組合，以提升風險調適能力。

