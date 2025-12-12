家庭結構多樣化！跨世代財富布局超前部署　12／18理財憑中信預知傳承眉角

▲家庭結構多樣化，跨世代財富布局超前部署，中國信託銀行、《ETtoday》攜手舉辦理財直播講座預知傳承的眉角。（圖／中信銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

外籍配偶與多元成家已成為現在臺灣社會的常態，加上單身貴族，或是離婚獨居族群逐漸增加，面對家庭組成分子多樣化下，辛苦一輩子資產該如何避免提早給繼承者後，導致自己孤苦無依；即早規劃傳承不再是有錢人的專利，別讓一輩子的辛苦錢付諸流水。

中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上直播講座，由資深財經主播劉姿麟專訪中信銀行理財智庫協理周剛毅，將在2025年12月18日（週四）晚上7點於中國信託財富管理LINE官方帳號，與大家分享該如何做好跨世代傳承。

臺灣是個多元兼容的社會，與早年傳統的家庭組成已大不相同，包括不婚族、離婚獨居族群逐漸增加下，老年的醫療與照護風險是個問題，如何避免遺產提早給繼承者後，導致自己孤苦無依，甚至被棄養也是個大問題，從「資產配置」、「安養信託」、「遺產傳承與管理」、以及「風險分散控管」的角度，來談談我們到底該如何避免一輩子的辛苦錢付諸流水。

複雜財產分配與繼承難題成全民議題

資產傳承已不再是所謂高資產家族的專屬議題，無論是累積了豐厚資產的族群，或是一般的存股族群，都可能因為社會變遷、稅制調整或家庭結構多元化，面臨複雜的財產分配與繼承難題。隨著臺灣人投資儲蓄風氣的轉變，許多家庭的資產配置早已投入在不動產、股票及保險等標的上。

談到不動產，可以說是臺灣人最喜歡做的投資也是最習慣的遺產傳承方式，但往往也是最多爭議的來源，該如何面對房價非預期上漲導致的子女失和，如何透過超前部署來預防分配不公的爭議？假若父母決定不留錢給小孩，而是想將財產捐給特定機構，或是用不完的再留給子女，這種方式是否可行？是否會涉及稅額與其他法律風險。

理想的傳承應該從幾歲開始？有沒有更妥善的方法？在2025年12月18日週四晚上7點理財憑中信LIVE直播中，讓大家在面臨跟面對到的遺產繼承中，可以完善將畢生努力的積蓄，最後交付到對的人手中。